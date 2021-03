Il mio corpo vi seppellirà: Giovanni La Parola ospite di Road to Ultrapop

Road to Ultrapop prosegue con un nuovo appuntamento in attesa di Ultrapop Festival, che inizierà domenica. Domani 16 marzo, alle ore 18.00, tocca a Giovanni La Parola, regista di Il mio corpo vi seppellirà.

Con Road to Ultrapop iniziamo a scaldare le tastiere in attesa della seconda edizione di Ultrapop Festival, kermesse rigorosamente virtuale e a prova di zona rossa che tornerà sui vostri schermi dal 21 al 25 marzo con nuovi ospiti e appuntamenti da non perdere e sulle tematiche più disparate, dal cinema alle serie tv, dal doppiaggio ai fumetti e tutto ciò che gravita nel mondo nerd.

Il mio corpo vi seppellirà: Simona Di Bella e Gabriele Gallinari in una scena del film

L'appuntamento con Giovanni La Parola, domani 15.00 marzo, alle ore 18.00 è live, gratuito e accessibile da molte piattaforme: Youtube Facebook e Twitch di Ultrapop Festival, ma anche dai canali e Youtube e Facebook di Movieplayer.

Il mio corpo vi seppellirà, uscito in streaming il 12 marzo, è ambientato nel 1860, nel Regno delle due Sicilie: all'alba dello sbarco delle truppe garibaldine, in una terra ancora senza legge, quattro bandite chiamate le Drude sono in missione per compiere una vendetta che farà scorrere fiumi di sangue.