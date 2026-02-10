Il marciatore: stasera su Rai 1 il film che racconta la vera storia di Abdon Pamich

In questo martedì 10 febbraio, nel Giorno del Ricordo, in memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata, su Rai 1 va in onda il TV movie Il Marciatore - la vera storia di Abdon Pamich.

Diretto da Alessandro Casale, prodotto da Clemart in collaborazione con Rai Fiction, il film comincerà alle 21:30, al termine della puntata di Affari Tuoi.

La trama completa del film

Il vero Abdon Pamich, ormai anziano, apre il racconto percorrendo, su un altopiano carsico, una strada che appartiene alla sua infanzia. E riavvolge il tempo tornando a Fiume, città di confine travolta dalla Storia, nel secondo dopoguerra.

L'annuncio della liberazione accende una speranza breve e luminosa. Abdon e il fratello maggiore Giovanni credono che la normalità sia finalmente possibile. Ma l'arrivo del nuovo potere jugoslavo spezza l'illusione. Lo zio Cesare, allenatore di pugilato, figura carismatica e guida morale dei ragazzi, viene prelevato "per chiarimenti".

Il padre subisce pressioni politiche che lo rendono sospetto per il nuovo regime e vulnerabile come capro espiatorio. Fiume cambia nome, lingua e volto. Per gli italiani comincia il tempo della paura.

Cesare riesce a espatriare. Poco dopo anche il padre di Abdon fugge in Italia, con la speranza di costruire un futuro e richiamare i suoi. L'attesa, però, diventa insostenibile. Arresti e sparizioni si moltiplicano, i confini si chiudono. Abdon e Giovanni, ancora adolescenti, scelgono di non cedere alla disperazione. Partono da soli.

La fuga è una corsa disperata verso il confine: perdono il treno, affrontano trenta chilometri a piedi sotto il sole, con scarpe leggere e poche lire in tasca. In Italia li attendono campi profughi, povertà e diffidenza. I fratelli, comunque, riescono a proseguire gli studi. Tutto quello che Abdon ha visto e imparato a Fiume gli apre una porta nella scuola e, poco dopo, nello sport.

A Genova incontra un formidabile allenatore Giuseppe Malaspina, il Mago della marcia, che riconosce in quel ragazzo taciturno una qualità rara: la capacità di resistere, di durare. La marcia diventa per Abdon il linguaggio dell'esule: non lo scatto, ma il passo continuo; non la fuga, ma l'andare avanti, sempre.

Dopo anni di lavoro silenzioso e sconfitte, arriva l'oro olimpico a Tokyo nel 1964, coronamento di un percorso umano, prima ancora che sportivo.

Chi è Abdon Pamich? La sua vera storia

Nato a Fiume il 3 ottobre 1933, il vero Abdon Pamich, come il film racconta, lasciò per sempre la sua città natale dopo la fine della seconda guerra mondiale. Fuggì in Italia insieme al fratello maggiore, Giovanni: i due, arrivati prima a Novara, riuscirono a traferirsi poi a Genova, ormai ricongiunti al resto della famiglia.

Proprio nella città ligure cominciò la sua lunga carriera sportiva costellata di successi, sotto lo sguardo attento del marciatore Giuseppe Malaspina, suo allenatore.

Campione italiano ed europeo, Pamich nel 1961, sulla pista dello stadio Olimpico di Roma, stabilì il record mondiale dei 50 km di marcia, con il tempo di 4 ore 14 minuti e 2 secondi.

Abdon Pamich alle Olimpiadi

Tra gli atleti italiani più premiati nella marcia, ha partecipato ben cinque volte ai Giochi Olimpici. A Roma nel 1960 fu insignito della medaglia di bronzo nei 50 km di marcia (nonostante la crisi intestinale che lo colpì in pista a causa di un tè freddo). A Tokyo nel 1964 vinse invece la medaglia d'oro.

Portabandiera durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Monaco del 1972, Abdon Pamich ha parecipato anche alle Olimpiadi invernali 2026 di Milano-Cortina: è stato infatti uno dei tedofori a Vicenza.

Dove vedere Il Marciatore

Il film dedicato ad Abdon Pamich sarà trasmesso martedì 10 febbraio su Rai 1 alle 21:30. Per tutti coloro che non riusciranno a seguirlo durante la messa in onda televisiva: il TV Movie sarà naturalmente disponibile anche in streaming, su RaiPlay, per la visione on demand.

Il film dura 115 minuti, terminerà alle 23:25, quando andrà in onda la nuova puntata di Porta a Porta.