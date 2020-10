Il libro della giungla: stasera su Italia 1 il film premio Oscar di Jon Favreau

Il libro della giungla è il film, in onda stasera su Italia 1 alle 21:35, scelto dalla rete Mediaset per accompagnare tutta la famiglia in questa prima domenica di ottobre.

Diretto nel 2016 da Jon Favreau, Il libro della giungla è il remake in versione live action del film animato datato 1967. Entrambi sono naturalmente ispirati, pur più o meno liberamente, al romanzo omonimo di Rudyard Kipling.

La storia è quella che tutti conosciamo: Mowgli (Neel Sethi), un giovanissimo orfano, viene cresciuto in mezzo alla giungla con l'aiuto di un branco di lupi, un orso e una pantera nera ma è costretto a lasciare la giungla quando la temibile tigre Shere Khan, segnata dalle cicatrici dell'uomo, giura di eliminarlo per evitare che diventi una minaccia.

Il libro della giungla: una scena del film Disney

Comincia così per lui un viaggio, sotto la guida attenta della severa pantera Bagheera e dello spensierato orso Baloo, che diventa presto un modo per imparare a conoscere se stesso e i propri limiti.

Lungo il cammino, Mowgli incontra creature non certo amichevoli, come il pitone Kaa, e King Louie, che vuole costringere il cucciolo d'uomo a rivelargli il segreto del mortale e sfuggente fiore rosso: il fuoco.

Nella notte degli Oscar del 2017 Il libro della giungla si è aggiudicato una statuetta d'oro per i migliori effetti speciali.