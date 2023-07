Il laureato, addio al produttore Lawrence Turman

Il produttore Lawrence Turman, noto per il suo lavoro in Il laureato e American History X, è scomparso sabato al Motion Picture and Television Country Home and Hospital all'età di 96 anni. Turman ha costruito in sei lunghi decenni una delle carriere produttive più longeve di Hollywood, fino a dirigere la Peter Stark Producing Program alla USC, lasciata soltanto nel 2021.

Dopo un inizio da agente di star del calibro di Joan Fontaine e Alan Pakula, Lawrence Turman iniziò a lavorare nella produzione dai primi anni '60 con il film Giorni senza fine, Ore rubate con Susan Hayward e Ombre sul palcoscenico, l'ultimo film di Judy Garland.

In quel periodo entrò in possesso del romanzo di Charles Webb, Il laureato, e dopo varie vicissitudini affidò la regia al giovane regista in ascesa Mike Nichols. Grazie al film, candidato a 7 premi Oscar, Lawrence Turman ricevette la sua unica candidatura agli Academy Award.

Dustin Hoffman ne Il laureato

Uno dei figli, John Turman, ha annunciato la scomparsa a Deadline:"Nostro padre Lawrence Turman è morto ieri sul tardi. È triste ma ha vissuto una vita lunga e leggendaria ed è il passaggio di un'era".