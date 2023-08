Il lato oscuro della mia famiglia, stasera su Rai 2: trama e cast seconda puntata della miniserie thriller

Stasera 31 agosto alle 21:20 su Rai 2 va in onda la seconda puntata de Il lato oscuro della mia famiglia, miniserie thriller che in Germania ha battuto i record di ascolti. Al centro della storia ci sono i Klettman travolti da un'inimmaginabile tragedia quando Peter, il capofamiglia, uccide sua moglie durante un'improvvisa e furiosa lite finendo in carcere in attesa di processo. Il progetto ci terrà compagnia per tre serate. Trama e cast degli episodi di stasera.

Il lato oscuro della mia famiglia: Trama

La famiglia Klettman sembra vivere in armonia in un elegante sobborgo di Monaco, ma il giorno del 44° compleanno di Anna, il marito Peter, un brillante avvocato, la uccide senza motivo apparente finendo in carcere in attesa di processo. Il movente dell'omicidio pone un mistero a cui può essere dato un senso e una forma solo scavando nel passato di Peter e la giovane Vivian, suo malgrado, si trova ad assumere in modo inaspettato e drammatico il ruolo di capofamiglia: la sua vita spensierata di ragazzina è finita e ora deve lottare per la custodia dei suoi fratelli.

Episodi del 31 agosto

Episodio 4

Peter deve affrontare la morte di una giovane ragazza in prigione. La donna morta è Dilara, tra tutte, la sua presunta relazione. Il cappio intorno a Peter si stringe ulteriormente.

Episodio 5

Vivi va a trovare il padre in carcere perché ha bisogno del suo aiuto nella battaglia per l'affidamento dei fratelli. Nel frattempo lui le scrive una lettera per spiegarle i motivi che lo hanno portato a compiere dei gesti estremi.

Cast

Trailer originale