Il Ladro e Il Ciabattino: il trailer del film d'animazione in uscita in italiano e senza censure

Il trailer de Il Ladro e Il Ciabattino, il film d'animazione ideato da Richard Williams che arriva finalmente in lingua italiana e senza censure su YouTube.

Tante pellicole possono dire di aver avuto una gestazione travagliata, ma Il Ladro e Il Ciabattino di Richard Williams (il celebre direttore dell'animazione di Chi Ha Incastrato Roger Rabbit) può tranquillamente essere inserito nella lista dei film più complicati da portare sullo schermo, soprattutto nella sua versione originale. Adesso però, a un anno dalla morte del suo ideatore, il lungometraggio animato è in uscita il 5 settembre in Italia, doppiato e senza censure.

Ad annunciarlo è Enrico Gamba (151 eg) con un trailer su YouTube in cui ripercorre la lunga vicenda editoriale della pellicola, e che vi riportiamo anche qui nel nostro pezzo.

Al minuto 24 del video, infatti, Gamba rivela come Garrett Gilchrist, colui che dopo estenuanti ricerche per trovare i materiali originali, ha aiutato a portare alla luce una versione quanto più possibile integrale e fedele alla visione di Williams - con le dovute modifiche e aggiunte che possono vantare l'aiuto e l'approvazione dello stesso ideatore -, gli abbia concesso i diritti per l'adattamento e il doppiaggio italiano del film.

Così, sabato 5 settembre arriverà su YouTube, in forma completamente gratuita, Il Ladro e Il Ciabattino nella sua versione italiana (ovviamente senza censure), con le voci di Riccardo Ricobello, Alberto Pagnotta, Luna Racini (ThisIsLuna), Chiara Ods, Francesco Saverio De Angelis, Sergio Garbarino, Synchro Zone, Daniele Ambra, Valentina Bonacoscia e Marco Merrino (croix89).

Il film sarà disponibile sul canale YouTube di Enrico Gamba.