Il fantasma dell'opera torna sugli schermi con Phantom, film prodotto per Disney+

La storia raccontata nel romanzo Il Fantasma dell'Opera scritto da Gaston Leroux sarà alla base di un nuovo film, ma in una versione maggiormente adatta a un pubblico young adult.

Il progetto si intitola Phantom e sarà sviluppato per la piattaforma di streaming Disney+. Fin da ora si è dichiarato che il lungometraggio potrebbe essere il primo capitolo di un nuovo franchise in stile The Descendants.

I primi dettagli del nuovo film

Phantom sarà sviluppato da Disney Branded Entertainment e Kenny Ortega che, per lo studio, ha portato al successo proprio le storie live-action con al centro i figli degli iconici personaggi dei film animati e High School Musical.

Il filmmaker sarà regista e produttore di Phantom tramite la sua The KO Company. Il soggetto è stato firmato da Giovanni M. Porta basandosi su una storia che lui stesso ha ideato con Eric Bromberg.

Zendaya ha sostenuto molti provini per la saga Disney Descendants: "Ma non era quella la sua strada"

Il romanzo originale era ambientato alla fine dell'800 e raccontava la storia di Erik, un genio musicale misterioso e dal volto sfigurato che vive nascosto nel Teatro dell'Opera di Parigi. L'uomo diventa ossessionato da Christine, un giovane soprano, e cerca in ogni modo di farla diventare la stella dell'opera.

La storia ha dato vita a film, serie tv e a un popolare musical firmato da Andrew Lloyd Webber.