Kenny Ortega stringe un accordo con Netlfix, Auntie Claus e Julie and the Phantoms i primi progetti

Kenny Ortega ha stretto un nuovo accordo con Netflix e i primi progetti di cui si occuperà sono il film Auntie Claus e la serie Julie and the Phantoms.

Kenny Ortega ha stretto un accordo, della durata di più di un anno, con Netflix e la piattaforma di streaming ha annunciato i primi due progetti di cui si occuperà il filmmaker.

Il regista sarà impegnato dietro la macchina da presa e in vista di produttore per realizzare il film Auntie Claus, mentre sarà solo un produttore esecutivo per la serie Julie and the Phantoms.

Il lungometraggio sarà un adattamento dei libri scritti da Elise Primavera e ha come protagonista una ragazzina determinata a scoprire perché la sua amata zia, un po' eccentrica, sparisce durante le feste natalizie. A firmare la sceneggiatura sarà Tiffany Paulsen (Nancy Drew).

Lo show sarà invece basato sulla serie brasiliana vincitrice di un premio Emmy in cui si racconta la storia di una teenager che scopre la sua passione per la musica grazie ai fantasmi di tre giovani teenager morti da 25 anni. Dan Cross e David Hoge saranno showrunner e produttori esecutivi del progetto.

Ted Sarandos, a capo di Netflix, ha dichiarato: "Nel corso della sua carriera, Kenny Ortega ha ispirato intere generazioni di artisti e spettatori. Il fatto che abbia scelto Netflix come casa creativa per lavorare a film e serie tv è elettrizzante. Non vediamo l'ora di scoprire cosa proporrà per deliziare la famiglie che amano i musical e gli spettatori di tutto il mondo".

Ortega ha aggiunto: "Essendo un fan di Netflix e dei loro contenuti, sono elettrizzato nell'iniziare un rapporto creativo con la società. Sono super entusiasta dei progetti che ho già in fase di sviluppo e dell'entusiasmo che sento da parte della società".