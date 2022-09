Il Fantasma dell'Opera: in arrivo una serie TV per Peacock

È in produzione la prima serie antologica ispirata agli omicidi del musical cult Il Fantasma dell'Opera per Peacock.

Peacock sta sviluppando una serie TV antologica di genere musicale ispirata agli omicidi contenuti nella trasposizione teatrale de Il Fantasma dell'Opera di Andrew Lloyd Webber. La nuova produzione si intitolerà The Show Must Go On, proprio come la canzone dei Queen.

Secondo quanto riportato da Deadline, gli episodi della durata di un'ora ciascuno sono stati scritti dalla mente della serie, Austin Winsberg, il creatore de Lo straordinario mondo di Zoey, che ne sarà anche il produttore esecutivo insieme a Lloyd Webber, Robert Greenblatt, The Tannenbaum Company e Richard Shepard, il regista dell'episodio pilota.

Ogni stagione si svolgerà nei giorni che precedono un importante evento in diretta TV. La prima seguirà il caos che avrà luogo dietro le quinte di un atteso musical televisivo dal vivo, senza tralasciare due elementi di grande rilevanza: il mistero relativo a un omicidio e la paura per la presenza di un assassino. Non è finita qui, perché la serie conterrà alcune delle canzoni più famose del musical originale, inclusa The Music of the Night.

The Show Must Go On non ha ancora una data di uscita ufficiale su Peacock, né tantomeno in Italia. Ricordiamo che il progetto segna la prima trasposizione per il piccolo schermo de Il fantasma dell'opera.