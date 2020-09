Il crudele volto dell'inganno: stasera su Rai2 il thriller ad alta tensione

Stasera su Rai2 alle 21:05 nuovo appuntamento nel segno del giallo con Il crudele volto dell'inganno, thriller diretto nel 2019 da Jason Bourque, con protagonista una mamma al centro di un diabolico complotto.

Blair (Kelly Thiebaud), mamma single dal carattere forte, crede di essere impazzita quando, corsa a scuola a prendere la sua bambina, si sente dire che sua figlia non è mai stata iscritta lì.

Si rivolge così alla terapista e all'ex marito (Matt Hamilton) ma loro le rivelano una tragica verità: la piccola è morta tempo fa in un incidente stradale causato proprio da Blair. Incredula, si reca dalla polizia ma sembra dover accettare la realtà quando la polizia le mostra la tomba di Lori e il certificato di morte.

Blair è distrutta dal dolore ma un disegno, trovato tra gli oggetti di sua figlia, la indirizza sulla giusta via: la bimba è viva, qualcuno la sta nascondendo e sta cercando di portargliela via per sempre.