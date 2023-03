Il convivio della trippa con Alessandra Ruggeri, da stasera su Food Network tutto sulla cucina romana

Alessandra Ruggeri ci dà appuntamento su Food Network ogni mercoledì alle 21:00 con Il convivio della trippa. Il programma ci guida alla scoperta della cucina romana. Il cooking show debutta oggi 1 marzo e ci terà compagnia per sei settimane. Ogni puntata durerà 30 minuti e sarà trasmessa su Food Network, visibile al Canale 33 del Digitale Terrestre. Lo speciale sarà disponibile in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.

Chef e titolare dell'Osteria della Trippa, nel cuore di Trastevere, Alessandra è pronta a farci riscoprire il gusto di una cucina saporita e ricca di storia come quella romana. Ai suoi tavoli - forchette alla mano - una galleria di personaggi uniti da due elementi imprescindibili: l'appetito e la gola. Oltre ai grandi classici come lo spaghettone all'amatriciana, la carbonara, la panzanella o il pollo con i peperoni, non mancheranno anche bontà autentiche ma meno conosciute ai non romani, come il lesso alla picchiapò o la vignarola. Perchè come si dice: giovedì gnocchi, venerdì pesce e sabato... Trippa!

Sulla pagina web del suo ristorante Alessandra Ruggeri scrive: "Per la mia cucina attingo ai ricordi e ai sapori familiari che fin da piccola mi hanno accompagnata: la mia cucina è semplice e tradizionale, incentrata sulla ricerca di ricette ed ingredienti legati alla tradizione romana e laziale, esplorando anche piatti e tradizioni delle altre regioni della penisola, con un tocco personale e tanta passione".