Il contadino cerca moglie, da oggi su Discovery+ la nuova stagione: i partecipanti

Oggi su discovery+ torna Il contadino cerca moglie con la nuova stagione, condotta da Gabriele Corsi, ormai esperto di questioni d'amore dopo le sue esperienze targate Discovery con "Take Me Out" e "Primo Appuntamento".

Prodotto da Fremantle per Discovery Italia, il reality in otto puntate, rilasciate sulla piattaforma settimanalmente, segue l'evoluzione dei sentimenti di cinque contadini single provenienti da tutta Italia, che si metteranno in gioco con tre ragazze di città con l'obiettivo di trovare l'anima gemella. Riusciranno i cinque ragazzi a far appassionare le pretendenti alla campagna e a convincerle a cambiare radicalmente il loro stile di vita, abbandonando le comodità cittadine?

I cinque partecipanti del "Il Contadino cerca moglie" sono:

Martino , 39 anni di Brescia: è innamorato del suo lavoro e della valle in cui vive: la Val Camonica. Dopo aver fatto il boscaiolo e aver lavorato negli impianti sciistici, ha aperto la sua azienda agricola dedicando anima e corpo ai suoi animali. Oltre alla passione per gli animali, Martino balla il liscio e sogna di trasferirsi in una malga tutta sua e fare il formaggio insieme alla donna che ama.

Emanuele , 30 anni di Ragusa: è un ragazzo molto sensibile e dolce: ha lavorato per anni come operaio, ma dopo la morte del padre ha preso in mano le redini dell'azienda agricola e della famiglia. Oltre ai bovini da latte alleva asinelli ragusani, i tipici asinelli dei carretti siciliani, una specie in via di estinzione. Cerca una ragazza che condivida con lui la dedizione per il lavoro e che abbia voglia di costruire una famiglia.

Michele , 21 anni di Foggia: è un giovane pastore, orgoglioso della sua identità: si prende cura degli animali, parla dialetto ed è legatissimo alle tradizioni della sua terra, il Gargano. Il suo sogno è quello di aprire una masseria. I suoi animali, le vacche podoliche e le capre garganiche, sono allevati allo stato brado e pascolano nei terreni della foresta Umbra. Michele ha dato a ogni suo animale un nome e le riconosce dal suono del campanaccio. Vorrebbe trovare una ragazza con la sua stessa passione per la terra e per gli animali.

Lorenzo , 35 anni di Arezzo: è un ragazzo sorridente e ironico, che ama il suo lavoro e si sveglia tutte le mattine felice di vivere in campagna. Nei suoi terreni coltiva ortaggi e ulivi. La sua vera passione però sono le api: il miele pregiato che produce viene venduto in un negozio al centro del paese. La sua donna ideale deve riuscire a capirlo e apprezzare la vita semplice nella natura.

Marco, 44 anni di Alessandria: è un uomo dall'animo dolce e dotato di una grande empatia. Cresciuto con la madre e con lo zio, Marco ha sempre vissuto nella tenuta di famiglia, una cascina di età napoleonica, facendo di fatto il contadino. Nell'azienda di Marco vengono coltivati mais, barbabietole, orzo e grano. Da qualche anno ha iniziato una nuova avventura: coltivare luppolo e produrre birra con il suo "Birrificio Contadino". Marco cerca una donna simpatica, che lo affianchi nella vita quotidiana e che condivida con lui la villa ora disabitata che gli ha lasciato in eredità lo zio

Nella prima puntata, ogni contadino incontrerà cinque pretendenti, scelte tra le moltissime che hanno risposto al loro appello in tv scrivendo loro una lettera. In un borgo medievale da sogno, i contadini arrivati da tutta Italia avranno modo di conoscere le ragazze per testare affinità e divergenze. Al termine di questi "speed date" ciascun contadino dovrà prendere la decisione definitiva e scegliere, fra le cinque candidate, le tre che si trasferiranno in fattoria per iniziare la convivenza.

Il contadino cerca moglie è un programma condotto da Gabriele Corsi, prodotto da Fremantle per Discovery Italia. In anteprima esclusiva su discovery+ dal 30 luglio e in arrivo in autunno in prima serata sul NOVE.