Il commissario Montalbano: La vampa d'agosto stasera su Rai1 in replica

"- Non mi è piaciuto quello che ho fatto.

- Se non faceva così quello non parlava!

- Non è una buona ragione." #IlCommissarioMontalbano "La vampa d'agosto" QUESTA SERA alle 21.25 su #Rai1#Montalbano @MontalbanoRai #30settembre pic.twitter.com/iizhBhlwzr