Il Colore delle Magnolie tornerà sugli schermi di Netflix con la stagione 5

Il Colore delle Magnolie, dopo un'attesa durata un paio di mesi, ha ottenuto ufficialmente il rinnovo per la stagione 5. Sheryl J. Anderson tornerà ad avere l'incarico di showrunner del progetto realizzato per la piattaforma di streaming.

Il ritorno dello show

Gli episodi della quarta stagione della serie Il colore delle magnolie non hanno ottenuto i dati sperati in termini di visualizzazioni, rimanendo nella Top 10 dei titoli in inglese più visti per sole due stagioni e non entrando nella Top 3. Per ora non è stato svelato se il prossimo gruppo di puntate sarà l'ultimo.

Le protagoniste della serie

Anderson, dopo il debutto della quarta stagione, aveva ricordato il motivo per cui la storia è in grado di conquistare gli spettatori e l'importanza della rappresentazione dell'amicizia tra i personaggi principali: "Quando ami qualcuno vuoi il meglio per loro e li vuoi aiutare a raggiungere quell'obiettivo. I veri amici si sostengono quando si ottengono delle vittorie, si incoraggiano a vicenda per seguire la propria passione e poi si danno da fare per capire come riuscire a raggiungere gli obiettivi".

Cosa racconta lo show

La serie si ispira ai romanzi scritti da Sherryl Woods. Al centro della trama ci sono tre migliori amiche - Maddie (JoAnna Garcia Swisher), Dana Sue (Brooke Elliott) e Helen (Heather Headley) - alle prese con problemi sentimentali e in famiglia, oltre a cercare di occuparsi della propria carriera.

Gli eventi si svolgono nella cittadina chiamata Serenity e potrebbero proseguire anche oltre la quinta stagione.

Non proseguite, con la lettura, se non volete anticipazioni !

Gli episodi precedenti si erano conclusi con alcuni cliffhanger, tra cui quello relativo al futuro di Maddie che potrebbe trasferirsi a New York.