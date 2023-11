Il collegio 8: Ecco chi ha vinto il docureality e la Borsa di Studio per gli Stati Uniti

Si è conclusa l'ottava edizione de Il Collegio: ecco a chi è stata assegnata la Borsa di Studio messa in palio in quest'edizione.

Ieri 5 novembre è andata in onda l'ultima puntata de il Collegio 8, quest'edizione ha messo in palio una Borsa di studio per un periodo di formazione negli Stati Uniti. Il vincitore è stato Diego Natale, il ragazzo ha conseguito la migliore media di voti nella graduatoria finale, con crediti individuali superiori rispetto agli altri compagni d'avventura.

Anche quest'edizione de Il Collegio è giunta al termine, e il docureality potrebbe aver concluso la sua esperienza in modo definitivo.

Gli ascolti di quest'anno sono stati nuovamente deludenti, con l'ultima puntata vista da 732.000 spettatori e uno share del 3.7%. La Rai non ha ancora preso una decisione riguardo all'acquisto dei diritti del format, che sono scaduti quest'anno.

Il Collegio 8: I favoriti per l'assegnazione della Borsa di Studio

Quest'anno, per la prima volta, il programma ha introdotto la possibilità di vincere una borsa di studio. Tra i partecipanti, quattro erano considerati i favoriti per la vittoria finale: Christopher Parolin, Marta Battaglia, Diego Natale e Frida Schiavi: Ecco le loro schede.

Christopher Parolin (16 anni, Bassano del Grappa, Veneto): Christopher, sedicenne di Bassano del Grappa, ha lasciato la scuola due volte a causa della sua difficoltà a stare seduto per lungo tempo tra le quattro pareti della classe. Spera che l'esperienza al Collegio lo aiuti a maturare, come spera sua madre.

Marta Battaglia (15 anni, Resuttano, Caltanissetta): Marta Battaglia, una quindicenne di Resuttano, in provincia di Caltanissetta, ha un obiettivo chiaro nella vita: migliorare se stessa ogni giorno. Oltre ad essere fluente in tre lingue , nutre una grande passione per la matematica, ma è anche appassionata di danza.

Diego Natale (Grosseto): Diego è conosciuto come il "lupo del bosco" a causa della sua passione per la bicicletta e l' amore per la natura. Non è un grande fan degli smartphone e preferisce i vecchi cellulari a tasti. Diego preferisce le persone genuine alle apparenze.

Frida Schiavi (16 anni, Brembate di Sopra, BG): Frida, italo-cubana di 16 anni, si sforza di essere perfetta in ogni ambito per superare la sua paura di non essere abbastanza per gli altri. È brava a scuola, apprezzata dai professori e dai compagni di classe, e ha una forte passione per l'atletica, avendo praticato atletica a livello agonistico. Ha anche il sogno di studiare negli Stati Uniti.

And The winner is....

Il vincitore è stato Diego Natale, il ragazzo di Grosseto ha ricevuto il premio in denaro che gli permetterà di migliorare la sua conoscenza dell'inglese in una scuola superiore degli Stati Uniti.

Il periodo di formazione durerà 6 mesi. "Sono felice. Vedo molte opportunità aprirsi davanti a me. Quindi adesso non resta che spiccare il volo verso l'America", ha detto Diego.

Quest'anno non c'è stata nessuna bocciatura, tutti i ragazzi de Il Collegio sono stati promossi. Un'altra bella notizia ha allietato l'ultima puntata del programma. Il brano Baby, scritto da Anita Pia Costanzo ed Enrico Di Clemente per la recita di fine anno, Romeo e Giulietta Reloaded, sarà prodotto dall'etichetta discografica Artist First Italy.