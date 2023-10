Il Collegio 8 due allievi espulsi: entra la figlia di una Vip scopriamo chi è

La seconda puntata de Il Collegio è stata caratterizzata dal momento più iconico del programma: il taglio dei capelli. Ben due alunni hanno dovuto abbandonare la scuola, espulsi per aver mandato a quel paese due membri del personale. Al loro posto è entrata Aurora Costantini, figlia di Matilde Brandi.

Due ragazzi espulsi da Il Collegio

Ieri sera, due alunni, Giorgia Ceccarelli e Flavio Bertuzzi, sono stati accompagnati al cancello de Il Collegio. Trascinando le loro valigie, si sono lasciati alle spalle questa breve avventura, durata solo due settimane.

Giorgia Ceccarelli lascia il docureality

Giorgia è stata espulsa per aver mandato a quel paese il sorvegliante Caremoli durante il tradizionale taglio dei capelli. Nonostante siamo giunti all'ottava stagione del docu-reality, è sorprendente come questo momento riesca sempre a scatenare il panico tra i ragazzi, che dovrebbero ormai sapere a cosa vanno incontro. Questa volta a farne le spese è stata la Ceccarelli. "Avete rotto di tagliare", ha detto al sorvegliante, seguito dal "vaffanc.lo" che le è costato l'espulsione.

Flavio Merluzzi è il secondo espulso

Flavio Merluzzi, il secondo ragazzo espulso, ha osato mancare di rispetto alla temutissima professoressa Mariarosa Petolicchio. L'insegnante, entrata nella classe, ha chiesto alla classe di ricomporsi e, per riportare l'ordine, ha sbattuto il libro sul banco del ragazzo. "Lei non sbatte il libro sul banco. Vede che mi sto ricomponendo? Se non ci vede, si faccia la cataratta.", le ha detto Flavio. Quando la professoressa di Matematica e Scienze lo ha mandato dal preside, il ragazzo le ha detto "ma vaffanc.lo". L'insolenza non è stata tollerata da Paolo Bosisio, che lo ha espulso.

Chi è Aurora Costantini

Usciti i due ragazzi a Il Collegio è entrata una nuova ragazza: Aurora Costantini, come anticipato qualche settimana fa. La ragazza è nata nel 2006 dalla relazione tra la showgirl Matilde Brandi e il commercialista Marco Costantini, i due sono stati legati fino al 2020. In precedenza la Brandi era stata fidanzata con l'attore Paolo Calissano scomparso nel dicembre del 2021. Aurora ha una sorella gemella di nome Sofia. Matilde Brandi ha fatto parte del corpo di ballo di Domenica In ed ha partecipato al Grande Fratello Vip 5.