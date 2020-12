Il Collegio 5, stasera su Rai2 l'ultima puntata: le anticipazioni

Arriva al termine anche Il Collegio 5 che stasera su Rai2, alle 21:20,sarà in onda con l'ultima puntata di questa edizione. Si apre l'ultima settimana per i giovani protagonisti, quella dedicata agli esami, al termine della quale, solo chi si sarà distinto in positivo, otterrà il diploma.

E già al solo leggere il programma d'esami, l'atmosfera si carica d'ansia e i ragazzi si ribellano per la mole di studio che devono affrontare. Iniziano le prove scritte e c'è qualcuno che sembra non avere proprio l'intenzione di impegnarsi, anzi per alcuni la parola d'ordine è fino alla fine sempre la stessa: copiare. Nonostante tutto però non mancano i momenti di divertimento, in cui poter godere delle ultime occasioni per stare insieme e allo stesso tempo provare un po' di nostalgia per l'esperienza che sta per volgere al termine. L'obiettivo di quasi tutti è di essere ammessi agli orali, ma fronteggiare l'austera commissione del collegio mette paura anche agli insospettabili.

Arriva il giorno più temuto: per alcuni sarà un successo, per altri l'emozione sarà forte, per altri ancora, la scarsa preparazione si farà sentire forte e chiara. Il 1992 sta per finire e una festa sarà l'occasione, per ragazzi e corpo docente, per celebrare questa grande avventura. Al risveglio poi, tra successi e sconfitte, lacrime e nostalgia, il cancello del Collegio Regina Margherita, si chiuderà per l'ultima volta.

Il Collegio, realizzato in collaborazione con Banijay Italia, è basato sul format internazionale "Le Pensionnat - That'll teach'em" di cui la Rai ha acquisito i diritti. È un programma scritto da Luca Busso, con Valentina Monti, Marco Migliore, Elia Stabellini, Laura Cristaldi, Emanuele Morelli, Veronica Pennacchio; con la regia di Fabrizio Deplano. Il Collegio 5 è stato girato durante l'emergenza sanitaria e precedentemente al Decreto legge n.125 del 7.10.2020. Il rispetto di protocolli, studiati appositamente, ha permesso di raccontare le storie dei ragazzi e di portare a termine il progetto in sicurezza.