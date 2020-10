Il Collegio 5: tra Chiara Ferragni e caciocavalli, gli ascolti volano

Vada come vada, Il Collegio 5 è già un successo. Di ascolti, che hanno addirittura superato quelli dell'ottima stagione precedente, ma anche di meme e citazioni, tra aspiranti Chiara Ferragni e caciocavalli nascosti in valigia.

La prima puntata, in onda ieri sera su Rai2, e sempre visibile in streaming su RaiPlay, ha contato ben 2.520.000 spettatori, pari all'11.6% in termini di share, il debutto più visto di tutte e 5 le edizioni ma anche la puntata più vista dell'intero reality teen.

Numeri che, stando alla prima impressione, sono destinati a salire. Non soltanto perchè gli ingredienti ormai consolidati sono rimasti tutti (l'intransigente preside, gli amati professori Maggi e Petolicchio, la terribile sorvegliante), e non solo perchè l'anno scelto per il ritorno al passato, il 1992, fornisce davvero tanti spunti interessanti, ma soprattutto perchè il termine variabile - i 21 giovani concorrenti - annuncia scintille.

Certo, sono rimasti già in 19 - per l'esclusione della bella Mishel Gashi e di Luca Lapolla - ma tutti molto "promettenti", da Giulia Scarano, la 14enne di Manfredonia arrivata nel Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni con caciocavallo e taralli al seguito, a Rebecca Mongelli, la studentessa toscana che, interrogata sul proprio futuro dalla sorvegliante, ha dimostrato di avere le idee già molto chiare: lei vuole diventare la nuova Chiara Ferragni.

Se Andrea Di Piero è una delle grandi incognite (ma non potrebbe essere altrimenti per uno che da grande vuole fare il politico), Twitter sembra aver già eletto tra i propri beniamini Alessandro Andreini, profondamente credente, catechista, ma soprattutto gran conversatore di fronte a platee di ortaggi (perfino il nuovo sorvegliante non se l'è sentita di separarlo dalla sua patata sorridente).

E la prossima settimana ad attendere il sempre più numeroso pubblico ci sarà uno dei momenti da sempre irrinunciabili: il taglio dei capelli.