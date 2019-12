Il Collegio 4, Mariana Aresta "Mi hanno cacciata di casa perchè sono lesbica"

Mariana Aresta de Il Collegio 4 è stata cacciata di casa perché lesbica. Una delle protagoniste del reality trasmesso da Rai 2 ha fatto sapere su Instagram che i suoi genitori hanno preferito allontanarla da casa a causa del suo orientamento sessuale.

Il collegio 4 ha avuto un buon riscontro di pubblico, molti dei suoi giovani concorrenti sono diventate delle piccole star dei social, e una di questi, Mariana Aresta, pochi giorni fa ha pubblicato su Instagram la sua foto in compagnia della sua ragazza.

Purtroppo questo semplice gesto ha provocato una dura reazione della sua famiglia che oggi la ragazza ha raccontato ai suoi follower, Mariana è stata cacciata da casa. "Possono dei genitori abbandonare un figlio" si chiede la ragazza "Mi hanno detto di nuovo che me ne devo andare di casa perché che non sono normale" e poi chiude il video con un disperato "aiuto non so cosa fare". Oggi Ariana nelle sue storie ha pubblicato un altro video in cui fa sapere che in molti la stano accusando di raccontare bugie per aumentare il numero di follower, ma la ragazza ribadisce che, purtroppo, è tutto vero.