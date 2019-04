Il Cinemaniaco incontra Paola Cortellesi: lo speciale stasera su Sky!

In occasione dell'uscita di Ma cosa ci dice il cervello arriva lo speciale del Cinemaniaco con Paola Cortellesi, stasera su Sky: ecco una clip in anteprima!

Stasera su Sky Cinema Uno andrà in onda lo speciale su Paola Cortellesi intitolato Il Cinemaniaco incontra Paola Cortellesi e Riccardo Milani: davanti alla platea di studenti dell'Università IULM di Milano, il "Cinemaniaco" Gianni Canova incontra l'attrice protagonista del film di prossima uscita Ma cosa ci dice il cervello e il suo regista, uniti anche nella vita, per conoscere i retroscena e gli aneddoti del set durante le riprese e non solo.

In Ma cosa ci dice il cervello Paola Cortellesi veste i panni di Giovanna, una donna dimessa, addirittura noiosa, che si divide tra il lavoro al Ministero, gli impegni scolastici di sua figlia Martina e gli sfottò della sua esuberante mamma (Carla Signoris). Dietro questa scialba facciata, Giovanna in realtà è un agente segreto, impegnato in pericolosissime missioni internazionali.

Ma cosa ci dice il cervello: Riccardo Milani e Paola Cortellesi sul set

In occasione di una rimpatriata tra vecchi compagni di liceo, i gloriosi "Fantastici 5" (Stefano Fresi, Vinicio Marchioni, Lucia Mascino, Claudia Pandolfi), tra ricordi e risate, Giovanna ascolta le storie di ognuno e realizza che tutti, proprio come lei, sono costretti a subire quotidianamente piccole e grandi angherie al limite dell'assurdo. Con tutti i mezzi a sua disposizione e grazie ai più stravaganti travestimenti, darà vita a situazioni esilaranti che serviranno a riportare ordine nella sua vita e in quella delle persone a cui vuole bene.

La serata su Sky Cinema Uno prosegue alle 21.15 con il film campione di incassi Come un gatto in tangenziale, con Paola Cortellesi e Antonio Albanese, diretto da Riccardo Milani.