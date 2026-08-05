Il cielo è sempre più blu stasera su Rai 2: scaletta del concerto dedicato a Rino Gaetano

Questa sera, mercoledì 5 agosto, alle 21:20 su Rai 2 e in simulcast su Rai Radio2, va in onda Radio2 Live - Il cielo è sempre più blu, il grande concerto-evento dedicato a Rino Gaetano a 45 anni dalla sua scomparsa. Il cantautore calabrese, tra le voci più originali e anticonformiste della musica italiana, morì il 2 giugno 1981 a Roma in seguito a un incidente stradale, lasciando un'eredità artistica che continua ancora oggi a ispirare e appassionare il pubblico.
Lo spettacolo, realizzato a Cosenza nell'ambito della convenzione tra la Regione Calabria, Calabria Film Commission e Rai Com, celebra uno dei cantautori più amati della musica italiana, ancora oggi capace di conquistare il pubblico grazie alla forza e all'attualità delle sue canzoni.
Rino Gaetano protagonista su Rai 2: la scaletta in ordine alfabetico
A condurre la serata saranno Ema Stokholma e Gino Castaldo, pronti ad accompagnare il pubblico in una grande festa musicale dalla suggestiva piazza XV Marzo, nel cuore di Cosenza. Sul palco saliranno numerosi artisti che interpreteranno il repertorio di Rino Gaetano. La scaletta ufficiale prevede la partecipazione di:
- Aiello
- Alessandro Gaetano
- Fabrizio Moro
- Francis Alina Ascione
- Francamente
- Gabry Ponte
- Eugenio in Via Di Gioia
- Le Vibrazioni
- Michele Bravi
- Noemi
- Peppe Voltarelli
- Santamarea
- Sarah Toscano
- Senhit
- Serena Autieri
Uno spettacolo completamente dal vivo, impreziosito dall'energia della Radio2 Social Band, dalla regia di Cristiano D'Alisera e da una scenografia studiata per valorizzare ogni esibizione con giochi di luce e atmosfere ispirate al colore simbolo del concerto: il blu.
Il cielo è sempre più blu, una serata per celebrare il mito di Rino Gaetano
La serata vuole riportare al centro della scena la musica di Rino Gaetano, artista capace di unire ironia, impegno e poesia, lasciando un'eredità musicale ancora oggi amata da diverse generazioni.
Tra grandi successi e nuove interpretazioni, Rai 2 propone così un appuntamento speciale dedicato a un cantautore rimasto nell'immaginario collettivo italiano, con una festa musicale che punta a raccontare tutta la sua originalità.