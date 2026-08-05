Il cielo è sempre più blu stasera su Rai 2: scaletta del concerto dedicato a Rino Gaetano

Il cielo è sempre più blu celebra Rino Gaetano con un grande appuntamento musicale su Rai 2 e Rai Radio2: artisti e interpreti rendono omaggio al cantautore attraverso i suoi brani più celebri e intramontabili.