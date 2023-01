Il Celeste: stasera su Nove il biopic sull'ascesa, il potere e il declino di Roberto Formigoni

Stasera su Nove in prima serata va in onda Il Celeste, il biopic su Roberto Formigoni, governatore della Lombardia per diciotto anni.

Con una lunga ed esclusiva intervista a Formigoni e le testimonianze inedite di amici e oppositori. Il documentario sul Celeste arriva in prima tv esclusiva sul Nove e disponibile su discovery+.

Politico ultracattolico e irriverente, Roberto Formigoni è stato un vero uomo dei record, a partire dalle oltre 450 mila preferenze ottenute alle elezioni europee del 1984. Presidente di regione Lombardia per ben quattro mandati, nei diciotto anni di presidenza regionale Formigoni si è imposto come leader indiscusso nel fortino lombardo, affermandosi come controverso protagonista della scena politica nazionale, nonché di quella nazionalpopolare. Celebri le sue eccentriche giacche arancioni, le sue apparizioni televisive, i suoi irriverenti modi di coniugare leadership politica e comunicazione non convenzionale, una figura che ha segnato gli anni Novanta anche per il suo essere profondamente pop.

Politico dall'estetica provocatoria, libera e al tempo stesso agguerrito portabandiera del movimento cattolico integralista: no all'aborto, no al divorzio, no all'eutanasia, no alla famiglia non-tradizionale, sono solo alcune delle battaglie combattute in prima linea da Formigoni.

Il Celeste, prodotto da Giulia Cerulli per Videa Next Station e scritto da Carmen Vogani con Danilo Chirico, Marco Carta e Lorenzo Avola, propone un racconto inedito, che ripercorre l'intera parabola politica e umana di Formigoni, anche attraverso le sue contraddizioni: dai primi passi nel movimento di Comunione e Liberazione, all'ascesa al potere in Regione Lombardia, dalle lussuose villeggiature in barca al racconto delle storture e le polemiche sul suo sistema di potere, fino agli arresti domiciliari e la condizione di oggi, nella quale il Celeste, pur con aspetto meno lucido dei tempi d'oro, non sembra perdere lo stesso orgoglio di sempre nel rivendicare le proprie posizioni e idee.

Alla testimonianza di Formigoni, si aggiungono quelle di amici e oppositori, che hanno gravitato intorno al Celeste negli anni più significativi della sua esperienza politica: Simona Ventura, presentatrice tv e amica di lunga data del Celeste, che contribuì a rafforzare la sua immagine nazionalpopolare; il giornalista televisivo David Parenzo; alcuni esponenti storici del movimento CL - il medico Giancarlo Cesana e all'avvocato Paolo Sciumè, la militante Carla Vites. Luci e ombre della figura dell'ex-governatore sono raccontate anche dal giornalista investigativo del Corriere della Sera Ferruccio Pinotti, nonché da alcuni suoi avversari politici: l'ex consigliere regionale Giuseppe Civati e il radicale Marco Cappato.

Il racconto de Il Celeste - Roberto Formigoni è arricchito da un vasto ed esclusivo materiale d'archivio scovato nelle teche di Telelombardia, che si aggiunge al repertorio privato messo a disposizione dallo stesso Formigoni. L'ex Governatore si è concesso senza filtri e portando gli spettatori nel suo privato e in quelli che sono stati i luoghi pubblici del suo regno.