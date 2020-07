Il caso Vannini: stasera su NOVE lo speciale

Il caso Vannini arriva stasera su Nove, alle 21:40. Si tratta di uno speciale, andato in onda in prima TV nel 2019, che ripercorre i tragici fatti che nel 2015 a Ladispoli (Roma) hanno portato alla morte del giovane Marco Vannini per mano di Antonio Ciontoli, padre della sua storica fidanzata.

Lo speciale su Marco Vannini si avvale delle testimonianze dei diretti interessati, la famiglia di Marco su tutti, di documenti, intercettazioni e audio ancora inediti un anno fa. Il programma in onda stasera su NOVE non si occuperà naturalmente degli ultimi sviluppi: nè delle novità relative alla traccia audio ripulita appena qualche giorno fa, che conterrebbe le ultime parole di Marco, nè dell'appello bis con cui la famiglia Vannini spera di ottenere finalmente giustizia.

Ma cosa è successo quella sera? Marco ha 20 anni. Bello, biondo. Un bravo ragazzo, il figlio che tutti vorrebbero avere, l'orgoglio di mamma Marina e papà Valerio. D'estate fa il bagnino, accudisce bambini e disabili, il suo sogno è entrare nelle Forze dell'ordine. Martina ha 19 anni, bionda e bella anche lei, nelle immagini è sempre sorridente. Piena di vita ma anche gelosa del suo fidanzato. Sono una coppia di giovani innamorati come tanti. Sullo sfondo la vita che scorre tranquilla in una provincia dove tutti si conoscono, tra Cerveteri e Ladispoli (Roma). Poi il 17 maggio del 2015 un colpo di arma da fuoco fredda Marco nella casa di Martina.

Presenti in casa tutti i membri della famiglia della fidanzata: il padre Antonio Ciontoli, reo confesso, la madre Maria Pezzillo, il fratello Federico con la fidanzata Viola Giorgini. Solo loro sanno quello che è accaduto quella sera. Una caduta, poi una ferita con un pettine dicono, telefonate tardive al 118, la corsa in ospedale, la verità dello sparo e la tragica fine: la morte di Marco. Un'inchiesta, affidata ai Carabinieri di Civitavecchia, che sembra sia partita fin da subito con troppi dubbi.

I familiari e gli amici di Marco che ricordano discussioni negli ultimi tempi tra lui e la fidanzata contraria, secondo loro, al progetto del ragazzo di costruirsi un futuro nelle Forze dell'ordine, atteggiamento che potrebbe costituire un possibile movente. Gli avvocati delle due parti, Pietro Messina e Andrea Miroli per i Ciontoli, Celestino Gnazi per i Vannini, con il consulente di parte Luciano Garofano, che forniscono spiegazioni diametralmente opposte su ogni aspetto di questa vicenda, le analisi dei cronisti Stefano Pettinari ed Emanuele Rossi de Il Messaggero.

Insieme al processo penale che si è concluso in secondo grado con la condanna di tutta la famiglia Ciontoli, a vario titolo, per omicidio colposo, e che tra pochi mesi andrà a sentenza definitiva presso la Corte di Cassazione, un altro processo non ha lesinato colpi: è il processo mediatico che ha diviso l'opinione pubblica in colpevolisti e innocentisti, anche questo specchio dei tempi.