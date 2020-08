Il buono, il brutto, il cattivo e l'esplosione del ponte che fece arrabbiare Sergio Leone

Secondo Eli Wallach, quando arrivò il momento di far saltare in aria il ponte, durante le riprese di una delle più celebri scene de Il buono, il brutto, il cattivo, accadde qualcosa di semplicemente assurdo. Sergio Leone aveva chiesto al capitano dell'esercito spagnolo in carica di attivare la miccia, in segno di gratitudine per la collaborazione dell'esercito.

Il buono, il brutto, il cattivo: un'immagine di Clint Eastwood

I due decisero di far saltare in aria il ponte utilizzando il segnale "Vai!", gridato da Leone attraverso un walkie-talkie. Sfortunatamente, un altro membro della troupe parlò sullo stesso canale, dicendo le parole "vai, vai!", intendendo "va bene, procedi" a un altro tecnico. Il capitano, sentito questo segnale, pensò che fosse arrivato il momento di far saltare in aria il ponte.

Una scena da Il buono, il brutto, il cattivo

Sfortunatamente, in quel momento, nessuna telecamera era in funzione; il regista italiano era così sconvolto che decise di licenziare il membro della troupe. Il Capitano, a sua volta, era molto dispiaciuto per l'accaduto e propose a Leone di utilizzare l'esercito per ricostruire il ponte al fine di farlo saltare in aria di nuovo.

Leone acconsentì immediatamente ma il Capitano aveva una condizione: il regista avrebbe dovuto riassumere il membro della troupe che aveva licenziato. Leone mise da parte l'orgoglio e accettò la sua offerta, perdonò il tecnico, il ponte fu ricostruito e la scena fu portata a termine con successo.