Il boss del paranormal: la terza stagione da stasera su DMAX

Daniele Bossari torna a indagare nell'affascinante mondo del soprannaturale con la terza stagione de Il boss del paranormal, al via in prima tv stasera su DMAX - canale 52 - alle 21:25.

Ogni giorno vengono caricati su internet migliaia di video e immagini fotografiche che sembrano raccontare qualcosa di incredibile, un mondo "altro" da quello che conosciamo nel nostro vivere quotidiano e che sembra governato da forze straordinarie. Il "Boss", che ha fatto del paranormale una delle sue passioni, è qui per accompagnare lo spettatore in un viaggio attraverso fenomeni ed eventi apparentemente inspiegabili, districandosi tra fotogrammi e video catturati da telecamere di sorveglianza, semplici smartphone o strumentazioni all'avanguardia: bambini capaci di comunicare con l'aldilà, nuvole popolate da alieni, ospedali e prigioni infestate, poltergeist, fantasmi. Testimonianze reali o semplici bufale? Lo scopriremo grazie a Daniele che analizzerà contributi inviati dai telespettatori italiani, oltre che provenienti da tutto il mondo.

E in questa nuova stagione spazio anche al PIT (Paranormal Investigation Team), la squadra di youtuber e cercatori di fantasmi che da anni danno la caccia ad "entità" che si nascondono all'occhio nudo, incrociando storie e racconti popolari con le risultanze dei più moderni rilevatori e apparecchiature tecnologiche. Tra le location scelte per fare da sfondo alle narrazioni del Boss, evocativamente immerso in un luogo ai confini della realtà, l'Ex Carcere Storico di Busto Arsizio e la settecentesca Villa Zari a Bovisio Masciago, alle porte di Milano.

Il boss del paranormal (16x60') è una produzione MRK Productions per Discovery Italia. DMAX è visibile al canale 52 del Digitale Terrestre, Sky canale 170, Tivùsat canale 28.