Il Borgo dei Borghi stasera su Rai 3: anticipazioni ed elenco finalisti

Stasera, domenica 5 aprile su Rai 3 la finale de Il Borgo dei Borghi decreterà il borgo più bello d'Italia Camila Raznovich guiderà un viaggio tra paesaggi, storia e tradizioni uniche.

Questa sera, domenica 5 aprile 2026, alle 20:30, va in onda su Rai 3 la finalissima di Il Borgo dei Borghi, il programma di Rai Cultura che celebra i 20 borghi più belli d'Italia. La trasmissione è condotta da Camila Raznovich, che accompagnerà i telespettatori in un viaggio tra storia, paesaggi e tradizioni locali, fino a svelare il borgo vincitore 2026. Inoltre, sarà possibile seguire lo show in streaming su RaiPlay.

Come si svolge la finale: Presentazione dei borghi

Durante la serata verranno riproposti tutti i borghi in gara con immagini spettacolari, scorci storici, architetture e tradizioni locali. Ogni borgo sarà raccontato dagli abitanti, che ne sveleranno storie, curiosità e tesori nascosti.

I tre giurati speciali

Tiziana D'Angelo - archeologa, esplorerà le vestigia antiche e i racconti millenari dei territori.

Fabio Toncelli - regista ed esploratore, guiderà i telespettatori tra panorami mozzafiato e borghi sospesi nel tempo.

Jacopo Veneziani - storico dell'arte, farà emergere il lato artistico e culturale dei borghi, tra monumenti e tradizioni.

I giurati visiteranno luoghi diversi, svelando segreti, curiosità e tesori locali, aggiungendo la loro valutazione alla classifica.

Il voto

I voti del pubblico online si sommano a quelli dei giurati. Durante la puntata verrà mostrata la classifica parziale dei borghi in gara. Alla fine, viene proclamato il vincitore, il borgo più bello d'Italia 2026.

Quali sono i venti borghi in gara

Anche quest'anno ad aspirare al titolo di Borgo dei Borghi sono venti località, una per ciascuna regione italiana. Venti luoghi eccezionali, selezionati per la loro bellezza, la loro architettura, per la qualità della vita. Dal nord al sud, da est a ovest, si incontreranno degli abitanti felici e fieri del proprio paese che si sono mobilitati con entusiasmo per raccontare i loro borghi storici.