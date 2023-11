Il Black Friday Amazon ci porta nel mondo di The Mandalorian con il Monopoly della serie in offerta

Il gioco lo conosciamo tutti e l'abbiamo giocato centinaia di volte, ma l'occasione è ghiotta per far propria una delle edizioni particolari del Monopoly, uno dei board game più popolari di sempre. Perché tra i tanti prodotti in sconto per il Black Friday di Amazon "Il Black Friday di Amazon") è presente il Monopoly di The Mandalorian, già proposto in sconto in precedenze, ma mai così conveniente. Parliamo infatti di un prezzo di €21,38 con una percentuale di risparmio pari al 44% rispetto al prezzo pieno di €62,99. Un'offerta che potete guardare cliccando sul box che segue.

L'impatto sul mondo Star Wars

Abbondano i prodotti a tema Star Wars, come è ovvio, ma è evidente l'impatto che una serie come The Mandalorian, che ha fatto la fortuna di Disney+ al lancio della piattaforma, abbia lasciato nell'universo creato da George Lucas negli ultimi anni. E non solo per la forza iconica di Baby Groot, alias Grogu, principe del merchandising del settore, ma perché ha saputo riportare il pubblico nella Galassia lontana lontana con una forza evocativa unica. Se negli ultimi anni il mondo Star Wars è tornato sulla bocca di tutti è stato soprattutto grazie a The Mandalorian, più che della trilogia sequel che ha diviso il pubblico, al netto di una recente produzione seriale come Andor che ha conquistato la critica più che gli spettatori della piattaforma Disney.

Baby Yoda la Forza usa

Le caratteristiche del Monopoly di The Mandalorian

E con questa edizione del Monopoly in quel mondo ci si può entrare, giocando con i proprio personaggi preferiti della serie: Il Mandaloriano stesso, Cara Dune, IG-11 o Kuiil, per esempio, e con ogni personaggio che ha un'abilità speciale indicata nella sua carta Personaggio. Altra caratteristica particolare è la presenza della casella The Child, che permette a chi la raggiunge di prendere la pedina relativa e usare l'abilità del proprio personaggio insieme a quella del Bambino. Ci si trova, ovviamente, ad affrontare i nemici imperiali, con le pedine incluse di Stormtrooper con inceneritore, Death Trooper e del villain Moff Gideon che possono cambiare strategia e guidare le battaglie. Ma attenzione, perché se un nemico imperiale raggiunge The Child, il gioco termina. A differenza delle solite case e alberghi, nel Monopoly di The Mandalorian si possono acquistare Hideouts, guadagnando crediti imperiali incassando gli affitti. Il gioco è, bene sottolinearlo, in edizione italiana.

Star Wars in offerta

Non c'è solo The Mandalorian tra i prodotti in offerta nel Black Friday Amazon e aggiungiamo in chiusura un paio di segnalazioni, ricordandovi anche che potete iscrivervi al nostro canale Telegram che trovate indicato poco più in basso per ulteriori offerte di questi giorni. Rimanendo in ambito Monopoly, ci sono per esempio anche quelli di Black Panther Wakanda Forever e, sempre di Star Wars, quello del Lato Oscuro, rispettivamente scontati del 44% e del 19%. Corposo lo sconto, anche qui del 19%, per il Millennium Falcon Lego, tra i desideri di tutti i fan Star Wars e dei popolari mattoncini.