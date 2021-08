Iggy Pop e i Maneskin insieme su Instagram: c'è forse una collaborazione all'orizzonte? (VIDEO)

Sul profilo Instagram dei Maneskin è stato pubblicato un video in cui appare la leggenda vivente Iggy Pop che, prima di alzarsi, saluta la band romana con un 'Ok ciao eh!'.

Il profilo Instagram dei Maneskin oggi ha letteralmente fatto impazzire i fan pubblicando un breve video in cui appare la leggenda vivente Iggy Pop: il settantaquattrenne, frontman degli Stooges, padre del movimento punk nonché pioniere dello stage-diving, ha salutato la band romana pronunciando le seguenti parole in italiano: "Ok ciao eh!"

La band, che negli ultimi mesi ha raggiunto un'incredibile successo internazionale, specialmente dopo la vittoria all'Eurovision Song Contest, e l'artista che con i suoi Stooges ha fatto la storia del rock, potrebbero presto farci un meraviglioso ed inaspettato regalo, visto che la didascalia del video recita: "Tenetelo d'occhio, presto Iggy Pop".

Sotto il post sono comparsi innumerevoli commenti da parte dei fan, compresi quelli degli stessi componenti della band. Ad esempio, la bassista Victoria De Angelis ha definito Iggy "punk daddy", ovvero il papà del punk. Damiano David, invece, ha scritto: "Siamo tutti amici."

Al momento non è ancora stato rilasciato nessun annuncio ufficiale da parte dell'ufficio stampa della band anche se molti sperano, per ovvi motivi, in una futura collaborazione tra i Maneskin e quella che oggi è letteralmente una delle più grandi leggende viventi del rock.