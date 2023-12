IF: Ryan Reynolds cerca di salvare gli amici immaginari nel primo trailer del film di John Krasinski

IF, il nuovo film fantasy scritto e diretto da John Krasinski, ha ora un trailer che mostra il protagonista Ryan Reynolds alle prese con gli amici immaginari.

Nel video si vede infatti il protagonista alle prese con varie creature in difficoltà, decidendo quindi di aiutarle con l'aiuto di una ragazzina molto speciale.

Il filmato regala anche qualche anticipazione riguardanti i tanti amici immaginari coinvolti nella storia portata sul grande schermo.

I dettagli del nuovo progetto di Krasinski

Il film IF - Gli amici immaginari è stato scritto, diretto e interpretato da John Krasinski.

Il progetto parte da una domanda: ti sei mai chiesto dove vanno i tuoi amici immaginari quando non sono più nel tuo cervello?

Tra gli interpreti, oltre alla star di The Office, ci saranno Ryan Reynolds, Steve Carell, Cailey Fleming, Fiona Shaw, Phoebe Waller-Bridge, Louis Gossett Jr., Emily Blunt, Matt Damon, Maya Rudolph, Jon Stewart, Bobby Moynihan, Sam Rockwell, Sebastian Maniscalco, Christopher Meloni, Richard Jenkins e Awkwafina.

Il team al lavoro sul film

Krasinski è coinvolto anche come produttore tramite la sua Sunday Night, in collaborazione con la Maximum Effort della star canadese. Reynolds, condividendo il primo trailer, ha dichiarato: "Preparatevi per un film per tutta la famiglia che riscalderà i cuori, dal regista di A Quiet Place, la star di Deadpool, e lo studio che vi ha proposto Annihilation".

L'uscita nelle sale americane è prevista per il 17 maggio 2024.