Idris Elba star del western Netflix "The Harder They Fall"

Idris Elba sarà uno dei protagonisti di The Harder They Fall, un western che verrà prodotto per la piattaforma di streaming Netflix e che lo vedrà coinvolto anche come produttore esecutivo.

Il film è stato scritto da Boaz Yakin e Jeymes Samuel, già autore della commedia romantica Love, Rosie, che compierà anche il suo debutto alla regia in occasione del progetto. L'autore produrrà anche il lungometraggio in collaborazione con Jay-Z, James Lassiter e Lawrence Bender.

Al centro della trama ci sarà il fuorilegge Nat Love, ruolo affidato a Jonathan Majors, dopo la scoperta che l'uomo che ha ucciso i suoi genitori, parte interpretata da Idris Elba, verrà scarcerato dopo venti anni. L'uomo decide quindi di unire di nuovo le forze con gli altri membri della sua gang e cercare di rintracciare il suo nemico per provare a ottenere la sua vendetta.

La star di Luther, prossimamente, sarà la star anche di un altro western: Concrete Cowboys, le cui riprese inizieranno nei prossimi mesi.