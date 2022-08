Idris Elba star del film Bang!, diretto da David Leitch e tratto dall'omonimo fumetto

Sarà Idris Elba il protagonista del film Bang!, un adattamento dell'omonimo fumetto che sarà diretto da David Leitch per Netflix.

Idris Elba sarà il protagonista di Bang!, un adattamento del fumetto di Matt Kindt e Wilfredo Torres, che sarà diretto da David Leitch.

Il progetto è nato dalla partnership tra Netflix e Dark Horse Entertainment che prevede la realizzazione di serie tv e lungometraggi.

Al centro del thriller intitolato Bang! ci sarà un gruppo di terroristi che pianificano di dare il via all'apocalisse con una serie di romanzi ideati per fare un lavaggio del cervello ai loro lettori. La spia più famosa al mondo viene quindi coinvolta per dare la caccia e uccidere l'autore responsabile.

Idris Elba sarà la star del lungometraggio scritto da Kindt e Zak Olkewicz, che collaborerà nuovamente con David Leitch dopo Bullet Train. Nel team della produzione ci saranno anche Mike Richardson, Keith Goldberg, Kelly McCormick, Elba e Leitch.

La partnership porterà anche all'adattamento di Mind MGMT in una serie tv. Al centro della trama c'è una giovane che si imbatte nel programma top secret Mind Management e si ritrova alle prese con pubblicità ipnotiche, delfini parlanti, persone immortali e la capacità di riscrivere totalmente la realtà. Curtis Gwinn, già nel team di Stranger Things, si occuperà dello sviluppo e della produzione della serie.