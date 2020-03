Idris Elba: Ho preso il Coronavirus da un'altra celebrità"

Idris Elba, attualmente in quarantena, ha spiegato di aver fatto il test dopo essere entrato in contatto con un'altra celebrità risultata positiva.

Idris Elba ha preso il Coronavirus da un'altra celebrità. L'attore 47enne, attualmente in quarantena, lo ha svelato in un messaggio spiegando il motivo per cui ha fatto il test pur essendo asintomatico.

Berlino 2018: Idris Elba al photocall di Yardie

Idris Elba ha spiegato via Instagram: "Mi è stato detto che qualcuno con cui ero entrato in contatto è risultato positivo. Mi trovavo on location, stavo per iniziare la riprese di un film quando mi è arrivata la notizia che questa persona, anch'essa un personaggio pubblico, è risultata positiva. Il mio lavoro mi ha permesso di fare subito il test. L'ho dovuto fare perché avrei messo a rischio molte persone con cui stavo lavorando al nuovo film. Siamo stati fortunati a poter fare il test velocemente. Da allora sono in quarantena."

La star di Luther non ha reso pubblico il nome del/della collega che gli ha trasmesso il virus, aggiungendo però che "fare subito il test è il modo giusto per affrontare questa cosa, è difficile stabilire quando ho contratto la malattia. Sono stato esposto dal 4 marzo."

Attualmente Idris Elba è in quarantena a casa assieme alla moglie Sabrina e non mostra alcun sintomo. L'attore si è inoltre impegnato pubblicamente contro la diffusione di fake news che riguardano la malattia e chiede di "smettere di condividere teorie di cospirazione prive di alcun senso sul fatto che le persone di colore non prendano il coronavirus. Questo è sciocco e molto pericoloso."