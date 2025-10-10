Idiocracy, Maya Rudolph ammette: "È accaduto tutto troppo in fretta!"

Nel corso dell'intervista del nostro Andrea Bedeschi durante il junket per la terza stagione della serie televisiva Loot, Maya Rudolph ha commentato la somiglianza tra il mondo attuale e quello raccontato in Idiocracy.

L'attrice tornerà presto nella terza stagione della sit-com, disponibile dal prossimo 15 ottobre sulla piattaforma streaming di Apple TV+, con Michaela Jaé Rodriguez e Nat Faxon.

Il mondo di oggi è come Idiocracy

Nel corso dell'intervista, Maya Rudolph ha risposto così alla nostra domanda sulla somiglianza tra il mondo attuale e Idiocracy:"Se mi sarei immaginata nel 2006 che oggi il mondo sarebbe stato simile a Idiocracy? No, è accaduto tutto troppo in fretta! Facendo Idiocracy ridevamo molto pensando a quanto sarebbe stato divertente vedere che le persone più stupide della Terra sarebbero state al comando, come ad esempio il Presidente che arrivava alla World Wrestling Federation".

La realtà invece non è affatto divertente: "Ora è qualcosa di davvero dark e poco divertente. L'ho rivisto abbastanza di recente perché un mio caro amico non l'aveva mai visto. Lo guardavamo ed era triste, molto deprimente in realtà. Non penso che Mike Judge [il regista] prevedesse quanto velocemente sarebbe accaduto. Sì, è davvero fo**utamente deprimente".

Il successo di Idiocracy

Diretto da Mike Judge, Idiocracy è una commedia satirica di fantascienza che narra di un futuro distopico dominato da ignoranza e consumismo esasperato. Il protagonista è Joe Bauers, interpretato da Luke Wilson.

Joe è un soldato mediocre e senza grandi qualità che viene scelto per partecipare ad un'operazione di ibernazione segreta dell'esercito: l'esperimento fallisce e Joe si risveglia 500 anni nel futuro, nel 2505.

Il cast di Idiocracy comprende Luke Wilson, Maya Rudolph, Terry Crews, Dax Shepard, Justin Long, Sara Rue, Thomas Haden Church e Andrew Wilson. La sceneggiatura è firmata da Mike Judge, anche co-produttore del lungometraggio, insieme a Etan Coen.