Ian Gelder, Kevan Lannister ne Il trono di spade, è morto a 74 anni

Ian Gelder, interprete di Kevan Lannister nella serie Il trono di spade, è morto il 6 maggio 2024 a 74 anni per via del cancro. Il marito di Gelder, Ben Daniels, ha condiviso un post sui social media annunciando il decesso.

"È con enorme tristezza e con il cuore spezzato in un milione di pezzi che scrivo queste parole per annunciare la scomparsa del mio caro marito e compagno di vita Ian Gelder", si legge nel post di Daniels su Instagram. "A Ian è stato diagnosticato un cancro del dotto biliare a dicembre e ieri è morto alle 13:07. Avevo interrotto il lavoro per occuparmi di lui, ma nessuno di noi due aveva idea che sarebbe successo tutto così in fretta."

Daniels ha definito Ian Gelder la sua "roccia" rivelando che erano partner da più di 30 anni.

"Se non fossimo stati insieme, ci saremmo parlati tutti i giorni", ha continuato. "Era l'essere umano più gentile, generoso e amorevole. Era un attore meraviglioso e tutti coloro che hanno lavorato con lui sono stati toccati dal suo cuore e dalla sua luce. Onestamente non so cosa farò senza di lui al mio fianco. Ha affrontato la sua terribile malattia con tale coraggio, senza autocommiserazione. Mai. Era straordinario e ci mancherà tantissimo".

La carriera

Ian Gelder ha interpretato il fratello minore di Lord Tywin Lannister (Charles Dance) in 12 episodi della serie HBO Il Trono di Spade. È apparso in numerose serie televisive, tra cui Doctor Who, Snatch, Fifteen-Love, Casualty, Father Brown e Queste oscure materie. È stato anche un pilastro della serie di film horror Dark Ditties.

Gelder era un attore teatrale esperto, apparso in molte produzioni classiche nel corso della sua carriera come Il crogiuolo e La bisbetica domata.