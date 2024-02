I Vinili di...Amadeus: i dischi del cuore del conduttore di Sanremo 2024, stasera su Rai 1

Stasera su Rai 1 va in onda I Vinili di...:ospite di questa sera Amadeus che presenta i suoi dischi del cuore.

Stasera su Rai 1, in seconda serata, subito dopo Tale e quale Sanremo, va in onda I Vinili di...il nuovo programma musicale di Riccardo Rossi. Ospite della prima puntata è Amadeus, il direttore artistico di Sanremo 2024 presenta i suoi dischi del cuore. Dopo quest'anteprima la trasmissione tornerà il 23 marzo con altri sette ospiti.

I dischi del cuore di Amadeus

La musica ha sempre avuto il potere di trasportare le persone in epoche passate, risvegliando ricordi e emozioni che sembravano sepolte nel profondo della memoria. E stasera, in anteprima, la nuova stagione de I Vinili di..., il programma musicale ideato e condotto da Riccardo Rossi, si apre con un viaggio affascinante attraverso la storia musicale italiana degli anni '70 e '80.

Tra i dischi del cuore del celebre conduttore Amadeus, che tanto ha incantato e fatto ballare generazioni di italiani, spiccano brani iconici che hanno segnato un'epoca e un'intera generazione.

Uno dei primi gioielli musicali che brillano nel suo personale hit dei ricordi è "Prisencolinensinainciusol" di Adriano Celentano. Questo brano, con la sua sonorità unica e le parole apparentemente senza significato, ha catalizzato l'attenzione degli italiani, diventando un simbolo indelebile degli anni '70.

Ma il viaggio nel tempo musicale di Amadeus non si ferma qui. Sandy Marton, icona della disco music degli anni '80, porta il ritmo travolgente della "movida" spagnola con il suo indimenticabile successo "People from Ibiza", una canzone che ha fatto ballare e divertire intere generazioni, scalando le vette delle classifiche italiane e internazionali.

E poi c'è "Dammi solo un minuto" dei leggendari Pooh, un altro capolavoro della musica italiana della fine degli anni '70 che ha segnato il cuore e l'anima di milioni di persone. Con le loro melodie avvolgenti e le liriche toccanti, i Pooh hanno conquistato un posto speciale nel panorama musicale italiano, diventando un punto di riferimento per gli amanti della musica di ogni età.

I Vinili di...:prossimi ospiti

I Vinili di...dopo l'anteprima di stasera tornerà il prossimo 23 marzo: Ecco i prossimi ospiti.

Maccio Capatonda

Simona Quadarella

Fasma

Giorgia Cardinaletti

Damiano Gavino

Gaja Masciale

Alessandro Egger

Dove vedere

I Vinili di... andrà in onda stasera su Rai 1 in seconda serata e live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand.