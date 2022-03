I Simpsons: le donne sono al comando creativo dello show per la prima volta nella storia

Per la prima volta in assoluto nella storia de I Simpsons quattro donne saranno al comando della celeberrima serie animata: l'episodio in questione andrà in onda il 13 marzo 2022.

I Simpson stanno facendo la storia per quanto concerne il numero di donne che adesso lavora al comando creativo: secondo quanto riportato da Variety, per la prima volta nella storia della leggendaria sitcom animata, il team creativo vede delle donne nei quattro ruoli di animazione più importanti.

Jennifer Moeller servirà come regista con Debbie Spafford come assistente alla regia, Esther Lee come lead timer per l'animazione e HeeJin Kim come lead del layout dello sfondo. Questo storico episodio della serie animata andrà in onda per la prima volta domenica 13 marzo 2022.

La puntata in questione sarà intitolata "Non crederai ai tuoi occhi durante questo episodio: il terzo atto ti scioccherà!" e presenterà un'apparizione come ospite di Kumail Nanjiani nei panni dell'enigmatico Theo, il cosiddetto esperto di "The Institute" che aiuta a riabilitare le immagini di chiunque venga "cancellato" online, in particolare coloro che sono vittime di titoli clickbait.

Dopo ben 719 episodi e 33 anni questo sarà il primo episodio guidato da una leadership tutta al femminile; la puntata vede anche Christine Nangle, la quale sembrava assolutamente entusiasta dell'episodio su Twitter, nel ruolo di sceneggiatrice de I Simpson.