I sette mariti di Evelyn Hugo: Leslye Headland regista del film

Sarà Leslye Headland la regista dell'adattamento del romanzo I Sette mariti di Evelyn Hugo, scritto da Taylor Jenkins Reid. La sceneggiatura del progetto è firmata da Liz Tigelaar, che si è occupata del trasportare sul grande schermo del fenomeno letterario.

La regista

Leslye Headland, nei prossimi mesi, sarà impegnata nella promozione della serie The Acolyte, che fa parte dell'universo di Star Wars in continua espansione grazie a Disney+.

Tra i progetti della filmmaker ci sono anche Russian Doll, di cui è showrunner, e i film Bachelorette e About Last Night.

Il romanzo

Il libro ha trascorso ben 54 settimane nella classifica dei bestseller stilata dal New York Times e, quattro anni dopo la sua pubblicazione, è diventato un fenomeno su TikTok.

I sette mariti di Evelyn Hugo racconta la storia di una leggenda di Hollywood che vive da reclusa e sceglie una reporter sconosciuta, Monique Grant, per raccontare la propria storia. Evelyn ripercorre gli anni trascorsi nel mondo del cinema, la sua ascesa verso la fama e i suoi sette matrimoni, condividendo segreti incredibili e menzogne. Rimane però il mistero del motivo per cui abbia scelto Monique per la sua confessione finale.

La produzione del lungometraggio sarà curata da Liza Chasin per 3Dot Production e Brad Mendelsohn per Circle of Confusion. Liz Tigelaar è stata creatrice, showrunner e produttrice di Little Fires Everywhere e Casual, oltre ad aver lavorato a Life Unexpected per due stagioni.