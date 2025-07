I segreti di Yellowstone, stasera su Rai 2: trama, cast e curiosità del thriller in onda stasera 26 luglio

Stasera, 26 luglio alle 21.20 su Rai 2 va in onda I Segreti di Yellowstone (titolo originale "Disappearance in Yellowstone"). Il film è un avvincente thriller del 2022 in cui una madre disperata lotta contro il tempo e i pregiudizi per ritrovare la figlia scomparsa nel vasto e inospitale Parco Nazionale di Yellowstone. Tra sparizioni inspiegabili e segreti inconfessabili, il film promette colpi di scena e un'indagine mozzafiato.

La trama del film di questa sera su Rai 2

Il film si sviluppa come un classico thriller in cui la protagonista, Jessie, si ritrova in una situazione da incubo: sua figlia Michelle scompare misteriosamente dopo un banale litigio e un guasto all'auto nel vasto e isolato Parco Nazionale di Yellowstone. La dinamica iniziale è cruciale: Jessie lascia Michelle in macchina per cercare aiuto, e al suo ritorno, la figlia è sparita.

Questa circostanza la rende immediatamente la principale sospettata agli occhi delle autorità locali. La polizia, in particolare l'agente Stoddard, è scettica sulla sua versione dei fatti, il che costringe Jessie a intraprendere una sua disperata indagine parallela, cercando di sfuggire alla cattura mentre cerca la figlia. Durante la sua ricerca, Jessie scopre che la scomparsa di Michelle non è un caso isolato.

I segreti di Yellowstone: Jonathan Scarfe

Inizia a emergere un modello di sparizioni inspiegabili nel parco, che le autorità sembrano aver insabbiato o non aver investigato a fondo. Questo la porta a sospettare di una cospirazione o di un serial killer che opera impunemente nell'area. Il personaggio di Nolan, che si presenta come un ranger del parco, gioca un ruolo ambiguo, inizialmente apparendo come una figura di aiuto per Michelle, ma rivelandosi poi il rapitore.

Il film gioca molto sulla tensione e la paranoia, con Jessie che non sa di chi fidarsi in un ambiente ostile e vasto come Yellowstone, dove i pericoli non vengono solo dalla natura selvaggia ma anche da segreti umani ben celati. La sua lotta è sia per trovare la figlia che per scagionarsi e rivelare la verità dietro le sparizioni.

Curiosità del film inserito nel ciclo "Nel segno del giallo"

È basato su una storia vera? No, "Disappearance in Yellowstone" (I segreti di Yellowstone) non è basato su una storia vera. Si tratta di una fiction thriller creata per l'intrattenimento. Tuttavia, l'idea di persone che scompaiono misteriosamente nei parchi nazionali, specialmente in luoghi vasti e selvaggi come Yellowstone, è un tema ricorrente in molte teorie del complotto e leggende metropolitane americane, che alimenta la creazione di film di questo genere.

Differenza d'età tra le attrici : C'è una curiosità interessante riguardo al casting: Lucie Guest e Cassandra Sawtell, che interpretano rispettivamente madre e figlia nel film, nella vita reale hanno solo quattro anni di differenza.

Reunion di Harper's Island : Cassandra Sawtell e Ben Cotton hanno entrambi recitato in precedenza nella serie TV thriller del 2009 Harper's Island.

Riferimento a Van Helsing: Verso la fine del film, il personaggio di Jonathan Scarfe fa un commento sul tenersi occupato guardando film di vampiri. Curiosamente, Jonathan Scarfe ha avuto un ruolo in Van Helsing, una serie televisiva con esseri soprannaturali, inclusi i vampiri.

Interpreti e personaggi di I Segreti di Yellowstone

Lucie Guest nel ruolo di Jessie

Jonathan Scarfe nel ruolo di Grant

Cassandra Sawtell nel ruolo di Michelle

Aren Buchholz nel ruolo di Nolan

Reese Alexander nel ruolo dell'agente Stoddard

Millan Tesfazgi nel ruolo della poliziotta

Nickolas Baric nel ruolo del poliziotto

Ben Cotton nel ruolo di Wally

Paralee Cook nel ruolo della cassiera

Moon Hee Suk nel ruolo del paramedico

Hazel Atkins nel ruolo della vittima di rapimento

Quando e dove vedere il thriller in TV e streaming

I Segreti di Yellowstone va in onda stasera sabato 19 luglio alle 21.20 su Rai 2, nell'ambito del ciclo Nel segno del giallo, che da oltre trent'anni propone film all'insegna del mistero, del brivido e della suspense. Il film è disponibile in live streaming su RaiPlay dove è possibile vederlo anche nella sezione On Demand