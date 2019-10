I See You: il trailer del nuovo film con Helen Hunt

I See You è il nuovo film con protagonista l'attrice Helen Hunt di cui è stato condiviso online un nuovo trailer.

I See You, di cui è stato diffuso il trailer, è il nuovo film con protagonista Helen Hunt che verrà distribuito nei cinema, on demand e in versione digitale il 6 dicembre.

Il video mostra la ricostruzione della scomparsa del ragazzino, mentre a casa della protagonista iniziano ad accadere cose strane e le indagini proseguono, mentre il figlio di Jackie sembra essere in pericolo o un potenziale colpevole.

I See You racconta una storia ambientata in una città apparentemente perfetta fino a quando il dodicenne Justin Whitter scompare. Greg Harper (Jon Tenney), il detective al lavoro sul caso, lotta per trovare l'equilibrio tra la pressione causata dal caso e la ricerca di un modo per perdonare la moglie Jackie (Helen Hunt), che l'ha recentemente tradito. Quando una presenza malvagia si presenta e mette a rischio il loro figlio, la verità sul male esistente nel mondo degli Harper verrà finalmente scoperta.

La regia del film è di Adam Randall e la sceneggiatura è firmata da Devon Graye.

Nel cast anche Judah Lewis, Owen Teague, Libe Barer e Greg Alan.