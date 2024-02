I Saw the TV Glow: primo visionario e inquietante trailer per il thriller con Justice Smith

A24 ha diffuso in streaming il trailer di I Saw the TV Glow, thriller dai contorni inquietanti e visionari con protagonisti Justice Smith e Brigitte Lundy-Paine.

Scritto e diretto da Jane Schoenbrun, I Saw the TV Glow è incentrato su due persone che si ritrovano ad affrontare la cancellazione della loro serie televisiva preferita. Qualcosa che è fin troppo familiare al giorno d'oggi.

È solo uno show televisivo?

Owen (Justice Smith) è venuto a conoscenza per la prima volta di "The Pink Opaque" grazie a Maddy (Brigette Lundy-Paine), una fan devota della serie, quando erano più giovani. Dopo la cancellazione della serie da parte del network, a Owen e Maddy iniziano a succedere cose strane, che li portano a intraprendere un viaggio che li porterà a mettere costantemente in discussione la loro realtà. Quella che era iniziata come un'innocente passione per un programma televisivo si trasforma in qualcosa in grado di alterare le loro prospettive, mettendoli a rischio di cadere vittime degli orrori presenti in I Saw the TV Glow.

Chi è Jane Schoenbrun

Jane Schoenbrun non è nuova a questo tipo di storie spaventose: nel corso della sua carriera, la regista ha lavorato con una varietà di minacce terrificanti. Prima di creare gli imprevedibili colpi di scena di I Saw the TV Glow, ha scritto We're All Going to the World's Fair, un racconto di formazione su un adolescente che inizia a notare eventi insoliti dopo aver partecipato a una pericolosa sfida virale. Schoenbrun ama chiaramente prendere aspetti familiari della nostra realtà e trasformarli in racconti spaventosi e inquietanti.