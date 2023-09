I profondi segreti della mia famiglia: trama e cast del film, stasera su Rai2 in prima visione

Stasera su Rai2 alle 21:20 va in onda, in prima visione assoluta, il film I profondi segreti della mia famiglia: ecco il cast, la trama e il trailer in lingua originale.

Stasera su Rai2 alle 21:00 torna l'appuntamento con il ciclo "Nel segno del giallo", dedicato alla suspence, al mistery e al thriller, con il film I profondi segreti della mia famiglia, un TV movie targato Lifetime, in onda in prima visione assoluta per l'Italia (negli Stati Uniti è stato invece trasmesso nel 2021).

La trama

Katherine Hollingsworth è l'amministratrice delegata dell'impero cosmetico della sua famiglia ed è sposata con Chuck, suo compagno di liceo. La loro sembra una vita perfetta ma una notizia scioccante spezza l'incantesimo: a Haley, la loro giovane figlia, viene diagnosticata la leucemia. La ragazzina può essere salvata solo da un donatore di midollo osseo compatibile. Joyce, madre di Katherine e nonna di Haley, riesce a trovare una donatrice, Libby, una giovane donna che preferisce però rimanere nell'anonimato. Quando sua madre le racconta del donatore compatibile che non vuole comparire, Katherine si insospettisce e inizia a indagare sulla misteriosa giovane donna che ha salvato la vita di Haley. Impossibile per lei non collegare quanto accaduto nel suo passato: vent'anni prima, quando Katherine ancora frequentava la scuola, era rimasta incinta proprio del fidanzato Chuck ma la figlia che aspettava non era sopravvissuta al parto, avvenuto nella soffitta della casa al lago. Almeno è questa la versione che Joyce ha dato a Katherine sull'accaduto, ma l'arrivo della misteriosa Libby nelle loro vite spingerà la donna a porsi molte domande e a cercare con insistenza le risposte. In una vicenda che a distanza di anni è ancora tanto oscura, qual è stato e qual è ancora il ruolo della diabolica Joyce, così determinata a mantenere il decoro e il buon nome della sua famiglia?

Il cast

Ne I profondi segreti della mia famiglia è Sonja Smits a interpretare Joyce Hollingsworth, Alex Paxton-Beesley è sua figlia Katherine. Libby e Haley sono interpretate rispettivamente da Madelyn Keys e Zoe Sarantakis, mentre Gabriel Venneri e Nick Name sono rispettivamente Chuck, marito di Katherine, e Nick, il fidanzato di Libby. Geraldine Ronan è invece la dottoressa Baker, la donna che sapeva troppo.