I Muppets: 123 Sesame Street rivive grazie a Lego Ideas

Votato dagli amanti delle costruzioni LEGO di tutto il mondo, piacerà sicuramente ai fan dei Muppets: il nuovo set LEGO Ideas, ricco di ricordi, diventa realtà grazie alla fantasia di un fan LEGO. Il nuovissimo LEGO® Ideas 123 Sesame Street è infatti l'ultimo prodotto della collezione LEGO Ideas, una piattaforma del Gruppo LEGO che permette di ideare e produrre le meraviglie immaginate e votate dagli stessi appassionati di mattoncini.

Creato con tutti gli elementi simpatici di 123 Sesame Street, il set è ricco di dettagli autentici del famoso quartiere di New York City. Dall'appartamento di Bert ed Ernie, in cui Bert ha notoriamente supplicato Ernie di rimuovere una banana dal suo orecchio in modo che potesse sentire meglio, al nido di Big Bird, un momento storico della stagione 17, in cui adulti hanno finalmente visto il signor Snuffleupagus di persona; i costruttori si sorprenderanno nel riconoscere i momenti più memorabili di Sesame Street.

Mentre si avventurano nel coinvolgente progetto LEGO® Ideas 123 Sesame Street, i fan LEGO di tutte le età potranno fare un viaggio tra i ricordi, passando per il negozio di Hooper, il bidone della spazzatura di Oscar il Brontolone e molti altri luoghi caratteristici di Sesame Street, che lo rendono perfetto da godersi da soli o in famiglia. Sarà possibile persino dare vita ai personaggi e ai momenti dello show che ciascuno preferisce grazie alle nuovissime minifigure esclusive da costruire, ideate proprio per il set, inclusi personaggi come Cookie Monster, Elmo e Big Bird.

Il nuovo LEGO Ideas 123 Sesame Street fa parte della collezione LEGO Ideas, che offre ai fan LEGO la possibilità di presentare le proprie creazioni in mattoncini su un portale dedicato. La grande opportunità è vedere il proprio progetto realizzato, grazie all'aiuto dei Master Builder LEGO, ricavandone un profitto sulle vendite. Altre proposte LEGO Ideas create recentemente sono LEGO Ideas Grand Piano e LEGO Ideas Friends Central Perk, che abbracciano le passioni e gli interessi più diversi dei nostri fan.

Ideato da Ivan Guerrero, fan di Sesame Street e del mattoncino, questo set unisce la magia dell'iconica strada di New York City con l'esperienza di costruzione minuziosa e fantastica di un capolavoro assoluto.

Parlando del viaggio creativo, Ivan Guerrero ha detto: "Come fan di lunga data del Gruppo LEGO e di Sesame Street, è stato un sogno che si è avverato, fondere le mie due passioni in un set memorabile per i "colleghi" costruttori. I mattoncini LEGO e Sesame Street hanno plasmato sia la mia infanzia che i miei anni da adulto, e l'opportunità di lavorare con il team LEGO Ideas per dare vita alla strada di New York per eccellenza è stata elettrizzante ".