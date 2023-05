I Migliori Anni: gli ospiti della quarta puntata dello show con Carlo Conti, stasera su Rai 1

Questa sera, 12 maggio, su Rai 1, in prima serata, va in onda la quarta puntata de I Migliori Anni. Il varietà televisivo condotto da Carlo Conti e trasmesso in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi. Ecco gli ospiti del programma realizzato dalla direzione Intrattenimento Prime Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy.

Per le interviste della 'my list', Enrico Brignano parlerà dei momenti della sua vita attraverso le sue canzoni preferite. Protagonisti del Juke Box, due tra i cantautori più amati da più generazioni: Fabio Concato e Alex Britti, pronti a eseguire brani evergreen e nel cuore di tutti, come per esempio 'Domenica bestiale' e 'Solo una volta (O tutta la vita)'.

Tanti gli ospiti internazionali che saranno pronti a regalare emozioni e divertimento, come The Trammps, gruppo americano grande protagonista negli anni '70: non mancherà la loro immortale 'Disco Inferno', inserita nella colonna sonora del film La febbre del sabato sera.

Per gli anni '80, spazio all'ex frontman degli Spandau Ballet, Tony Hadley: sarà l'occasione per risentire 'True', 'Through the barricades' e 'Gold'. Sempre dall'Inghilterra, arriveranno anche Nik Kershaw pronto a cantare due successi sempre di quegli anni, 'Wouldn't It Be Good' e 'The Riddle', e The Korgis con 'Everybody's Got to Learn Sometime' (il brano di Zucchero 'Indaco dagli occhi del cielo' è una cover di questo brano).

Ma la serata vedrà la presenza di altri grandi nomi della musica italiana, come quella degli Homo Sapiens ('Bella da morire') e Michele ('Se mi vuoi lasciare') per gli anni '70, Fiordaliso ('Non voglio mica la luna'), Francesco Salvi ('C'è da spostare una macchina') per il decennio dopo, Annalisa Minetti ('Senza te o con te') e Davide De Marinis ('Troppo bella'). Infine, Gianmarco Carroccia interpreterà un immortale successo nello spazio dedicato a Lucio Battisti.

Grazie ai social, new entry di questa nona edizione, gli spettatori parteciperanno attivamente nel corso della trasmissione: con i 'Noi che', brevi messaggi con i ricordi più vivi dei 'loro migliori anni'; con le loro preferenze sulle classifiche degli ospiti musicali; infine, con l'invio dei materiali, scritti, foto, video, legati al loro passato, da condividere con tutti e tutti insieme. Saranno quindi proprio i telespettatori a riempire le caselle dei vari decenni, in una sorta di collezione della memoria da rimandare al presente e al futuro. Flora Canto a fare da tramite tra il mondo 'social' e il programma leggendo e commentando in diretta i vari messaggi del pubblico da casa.

Commentatore del tempo sarà questa sera l'attore e comico Francesco Paolantoni. Le esibizioni musicali saranno accompagnate dall'orchestra dal vivo diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli e dalle coreografie del CHORUS di Fabrizio Mainini, con i costumi di Simonetta Innocenti per ricreare le atmosfere dei vari decenni.