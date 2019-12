I Medici 3: trama della prima puntata, stasera su Rai1

I Medici 3 arriva stasera su Rai1 alle 21:25 con la prima puntata della nuova stagione per una serie evento co-prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, Big Light Productions e Altice Group. Saranno in totale 8 episodi che andranno a comporre le 4 prime serate, in onda il lunedì e il martedì.

La trama del primo episodio, intitolato "Sopravvivenza", ci porta a pochi mesi dalla Congiura dei Pazzi, Lorenzo è ancora animato dallo spirito di vendetta. Si consuma uno scontro a distanza tra Lorenzo e Papa Sisto IV; di questo conflitto tenta di approfittare il crudele conte Riario - l'ultimo dei congiurati rimasto in vita - che cerca di far scoppiare la guerra tra Firenze e Roma. Mentre la famiglia Medici viene a sapere dell'esistenza di Giulio, figlio illegittimo del defunto Giuliano, a Firenze giunge un frate domenicano che sembra capace di leggere nel cuore di Lorenzo: Girolamo Savonarola.

La trama del secondo episodio, intitolato "I Dieci", vede l'entrata in campo del Regno di Napoli accanto alle truppe papali, che rischia di segnare la fine di Firenze. Tra i Priori c'è chi dubita di Lorenzo, ma il Magnifico, deciso a non lasciare che Firenze cada in mano ai nemici, trova uno stratagemma per esautorare i Priori sostituendoli con il Consiglio dei Dieci, composto da uomini a lui fedeli. Quando Clarice, incinta, viene mandata in campagna con i bambini, la famiglia subisce un attacco da parte degli uomini di Riario. Di fronte all'approssimarsi della minaccia militare sulla città, Lorenzo decide di partire alla volta di Napoli con il suo nuovo consigliere Bruno Bernardi, per cercare di spezzare l'accerchiamento e riportare la pace.

I Medici - Nel nome della famiglia, per la regia di Christian Duguay, vede un cast internazionale chiamato a rappresentare le vicende della nobile famiglia fiorentina. Daniel Sharman torna ad interpretare il Magnifico. Accanto a lui Alessandra Mastronardi è Lucrezia Donati, Synnøve Karlsen, la moglie Clarice Orsini, Aurora Ruffino Bianca de' Medici. In alcuni flashback vediamo ancora Bradley James il cui personaggio, il fratello di Lorenzo, Giuliano de' Medici, è stato assassinato nel Duomo di Firenze nella congiura ordita dalla famiglia dei banchieri de' Pazzi. Nella nuova stagione tante new entry italiane e internazionali, da Francesco Montanari, che nei panni del Savonarola avrà un ruolo di rilievo nei nuovi episodi, così come Neri Marcorè che darà il volto al Papa Innocenzo VIII, successore di Papa Sisto IV interpretato da John Lynch. A Giorgio Marchesi è stato affidato il ruolo di Giacomo Spinelli, nuovo avversario di Lorenzo il Magnifico, mentre Johnny Harris sarà Bruno Bernardi suo nuovo consigliere.

I Medici 3 Sarà inoltre disponibile in streaming e on demand su RaiPlay e trasmesso con le stesse modalità anche in Ultra HD su Rai 4K al tasto 210 del telecomando di tivùsat.