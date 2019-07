I Love Radio Rock, su Netflix in streaming da oggi!

Luglio è finalmente arrivato e, ovviamente, il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming oggi è I Love Radio Rock, il film del 2009 diretto da Richard Curtis e interpretato da un enorme cast tra cui Philip Seymour Hoffman.

In scena una surreale storia ispirata all'esperienza di Radio Caroline, radio pirata che trasmetteva, fra gli anni '60 e '70, da una nave ancorata appena al di fuori delle acque territoriali del Regno Unito, in modo da aggirare le vigenti norme in materia di generi musicali, orari e modalità di trasmissione. Tramite essa, una serie di bizzarri dj diffuse la musica che caratterizzò una generazione e che conquistò tutta la Gran Bretagna.

Il regista Richard Curtis ci racconta uno stralcio dell'avventura anche attraverso le sue canzoni preferite dell'epoca. Nella colonna sonora ritroviamo alcuni fra i maggiori esponenti della British Invasion del periodo (The Who, The Kinks), del Motown sound (The Supremes, Otis Redding, Smokey Robinson, Isley Brothers, Martha & The Vandellas), un paio di inarrivabili chitarristi (Jimi Hendrix, Jeff Beck), una manciata di sixties pop (dalla spensieratezza dei Beach Boys alla malinconia di Moody Blues e Procul Harum), ed altri super programmati del calibro di Cat Stevens, Turtles, Troggs ed Hollies.

Locandina italiana di I Love Radio Rock

Le canzoni non sono certo delle seconde scelte, ma grandi classici di quegli anni: da My Generation ad I Feel Free, da These Arms Of Mine a A Whiter Shade Of Pale, da Nights In White Satin a Father And Son. Uniche note apparentemente fuori contesto sono la contemporanea Duffy che propone comunque una cover di Stay With Me Baby, e David Bowie che compare con la patinata Let's Dance. Il regista durante le fasi di preparazione del film ha distribuito agli attori degli i-pod con selezioni musicali personalizzate, per consentire loro di entrare adeguatamente nel clima dell'epoca, quando la musica era davvero un simbolo di trasgressione e rivoluzione.

I Love Radio Rock è solo l'ultima di tante novità in catalogo a luglio su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.