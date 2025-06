I Heart Willie: un gruppo di YouTuber viene ucciso dal killer ispirato a Topolino nel trailer

Il corto animato Steamboat Willie è la fonte di ispirazione per il film horror in arrivo in streaming, di cui online è stato condiviso il violento trailer.

Online è stato condiviso un nuovo trailer del film horror I Heart Willie, in cui un killer che indossa una maschera di Topolino entra in azione per uccidere un gruppo di Youtuber.

Il lungometraggio arriverà online il 23 giugno, distribuito da Reel2Reel Films, dopo aver avuto una distribuzione limitata in alcuni stati americani nel mese di febbraio.

Cosa racconta I Heart Willie

Nel video si anticipa quello che accade quando un gruppo di content creator diventa il nuovo obiettivo di un killer che ha scelto una maschera che si ispira al cortometraggio Steamboat Willie.

La versione sanguinosa di Topolino inizia quindi a uccidere i giovani uno dopo l'altro in modi cruenti e iper violenti.

Ecco il trailer:

La trama dell'horror

La sinossi anticipa che la storia prenderà il via quando i popolari influencer Daniel e Nico ricevono un invito a investigare sulla leggenda di Steamboat Willie, un bambino nato con delle deformità che lo fanno sembrare un ibrido tra un topo e un essere umano. I ragazzi vengono affascinati dalla storia e accettano la sfida di scoprire la verità, convinti che Willie sia una leggenda metropolitana e non ci sia nulla di fondato nelle voci che sostengono che il killer uccida le sue vittime e ne utilizzi la pelle per formarsi una 'tuta' con i resti umani. Il gruppo di YouTuber, tuttavia, si imbattono in una drammatica realtà mortale.

Alla regia di I Heart Willie c'è Alejandro G. Alegre, mentre la sceneggiatura è firmata da David Vaughn che è inoltre coinvolto come attore nel ruolo dell'iconico psicopatico.

Nel cast del cruento horror ispirato all'iconico personaggio della Disney ci sono anche Maya Luna, Micho Camacho, Sergio Rogalto e Daniela Porras.