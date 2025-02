Steambot Willie: i primi quattro minuti della versione horror sono "una vera tortura"

Ambientato nell'universo horror tratto dalle fiabe per bambini, questa nuova versione del classico è davvero raccapricciante

Sono stati recentemente svelati i primi quattro minuti di I Heart Willie, rivisitazione in chiave horror del classico Disney del 1928 Steamboat Willie.

In questo agghiacciante adattamento, l'amato Topolino in bianco e nero viene ritratto come un serial killer ibrido uomo-topo con addominali tonici e un'insaziabile sete di sangue.

Il film è interpretato da David Vaughn (Dopesick) nel ruolo di Willie, mentre gli YouTubers Daniel e Nico indagano sulla sua proprietà presumibilmente infestata, solo per ritrovarsi nella morsa mortale del Topo. I Heart Willie uscirà nelle sale americane per una sola notte, il 26 febbraio 2025.

Ora, Entertainment Weekly ha condiviso la scena iniziale di I Heart Willie. Dotato dei suoi guanti bianchi, Willie tortura la sua ultima vittima con delle pinze quando un altro ignaro individuo entra nella sua tana. Attenzione, il filmato non è per i deboli di cuore.

Locandina di I Heart Willie

Il film con David Vaughn segna il secondo horror su Topolino in uscita quest'anno, insieme a Screamboat, in cui David Howard Thorton (Art the Clown di Terrifier) terrorizza un gruppo di newyorkesi nei panni di un altro mostruoso ratto.

Dopo che Steamboat Willie e altri importanti personaggi dei cartoni animati sono diventati di dominio pubblico nel 2024, molti progetti horror si sono affrettati a dare un tocco dark al personaggio. A differenza di altri film horror basati su Topolino, come Screamboat, I Heart Willie si basa sulla storia delle origini dell'assassino, offrendo una spiegazione inquietante all'interno dell'universo per le deformità di Willie, mentre ignari YouTubers indagano sulla leggenda di Steamboat Willie.