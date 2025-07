I Griffin, due episodi inediti per Halloween e Natale prima della nuova stagione su Fox

Hulu trasmetterà due episodi tematici di Family Guy, uno per Halloween e uno per le festività natalizie, prima del ritorno ufficiale della serie su Fox nel 2026.

I Griffin tornano in streaming con due episodi speciali dedicati alle festività, che anticipano il debutto della stagione 24 prevista su Fox nel 2026. La piattaforma Hulu, di proprietà Disney, sarà l'unico canale a ospitare in esclusiva questi contenuti inediti, confermando la sua collaborazione sempre più stretta con il popolare show animato creato da Seth MacFarlane.

I nuovi episodi costituiscono la seconda serie di speciali realizzati esclusivamente per Hulu, dopo quelli dedicati ad Halloween e Natale rilasciati l'anno precedente. Ancora una volta, l'umorismo irriverente di Peter, Lois, Stewie, Brian e del resto della famiglia Griffin accompagnerà il pubblico durante le stagioni festive con nuove storie, canzoni originali e situazioni paradossali.

Il nuovo speciale di Halloween debutterà il 6 ottobre su Hulu

Il primo dei due episodi, intitolato "A Little Fright Music", sarà disponibile in streaming su Hulu a partire dal 6 ottobre. In questo speciale di Halloween, Brian e Stewie si accorgono che esistono pochissime canzoni memorabili dedicate a questa festività, e decidono così di comporne una che possa diventare una vera e propria hit.

Contemporaneamente, Peter e i suoi amici si mettono nei guai quando iniziano a mentire durante il "dolcetto o scherzetto", scoprendo ben presto che alcune tradizioni non vanno prese alla leggera. Tra gag surreali, musica e trovate fuori dagli schemi, l'episodio promette di essere un nuovo cult per i fan della serie.

In arrivo anche uno speciale di Natale, ma la data è ancora segreta

Non è ancora stata rivelata la data di uscita del secondo episodio, che sarà ambientato durante le festività invernali. Tuttavia, è stato confermato che anche questo episodio sarà rilasciato esclusivamente su Hulu, proprio come il precedente. L'annuncio è stato fatto nel corso del Comic-Con di San Diego, durante il panel dedicato alla serie.

I Griffin: Meg con Joe e la piccola Susie in una scena di The Hand That Rocks the Wheelchair

Lo scorso anno, Hulu aveva riscosso un buon successo con i primi due speciali stagionali, e il ritorno di questo formato conferma la volontà di ampliare l'offerta extra-stagionale della serie animata, sfruttando occasioni come Halloween e Natale per raccontare storie nuove ma profondamente legate allo stile dei Griffin.

I Griffin rinnovati fino alla stagione 27: il futuro della serie è assicurato

In parallelo, la Fox ha annunciato un massiccio rinnovo pluriennale per I Griffin, confermando la produzione di quattro nuove stagioni che porteranno la serie fino alla stagione 27 nel 2028-2029. Una mossa che consolida ulteriormente lo storico successo del franchise e la fiducia della rete nel lavoro di MacFarlane.

Peter Griffin con i figli Meg e Chris in una scena di Foreign Affairs de I Griffin

Anche American Dad!, altra serie ideata da Seth MacFarlane, farà il suo ritorno su Fox dopo un decennio trascorso su TBS. Inoltre, I Simpson e Bob's Burgers sono stati anch'essi rinnovati per ulteriori quattro stagioni, segno di una strategia chiara da parte di Fox e della 20th Television Animation, casa di produzione responsabile di tutte queste serie di culto.

Tutta la squadra dietro i Griffin confermata anche per i nuovi episodi

Oltre a Seth MacFarlane, produttore esecutivo storico della serie, la squadra creativa dei Griffin rimarrà invariata per gli episodi speciali e le future stagioni. Tra i nomi confermati ci sono Rich Appel e Alec Sulkin (showrunner), insieme a Steve Callaghan, Tom Devanney, Danny Smith, Kara Vallow, Mark Hentemann, Patrick Meighan e Alex Carter.

Con nuovi episodi in arrivo, rinnovi a lungo termine e contenuti esclusivi in streaming, I Griffin si prepara a vivere una nuova fase di espansione, senza rinunciare al suo spirito satirico e fuori dagli schemi.