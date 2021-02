I Fantastici Quattro: Marvel cerca gli sceneggiatori per il reboot, le riprese sono lontane

Arriva un aggiornamento sull'atteso reboot de I Fantastici Quattro. Nei giorni scorsi sono trapelati rumor sul possibile cast del film e sul coinvolgimento della star Jennifer Lawrence. Niente di più falso a quanto pare visto che al momento Marvel sarebbe ancora alla ricerca degli sceneggiatori a cui affidare il progetto e le riprese sono molto lontane.

Ad aggiornarci sulle tempistiche è il giornalista di Deadline Justin Kroll che ha condiviso uno status su Twitter in cui si legge: "Tutto ciò che posso dire è che Marvel ha appena avviato gli incontri con gli sceneggiatori per FANTASTIC FOUR, non esiste nessuna sceneggiatura e ci vorrà un po' prima che le riprese del film prendano il via".

Per adesso, Marvel sarebbe solo impegnata in incontri con potenziali sceneggiatori a cui affidare lo script del reboot che sarà diretto da Jon Watts. In quest'ottica i rumor che volevano Jennifer Lawrence coinvolta nel cast del reboot de I fantastici quattro nei panni della donna invisibile e le riprese imminenti in Australia sarebbero privi di fondamento.

A dicembre, Kevin Feige aveva annunciato ufficialmente il reboot che segna il ritorno dei Fantastici Quattro in seno al Marvel Cinematic Universe durante il Disney Investors' Day senza però fornire dettagli riguardo al progetto. Feige ha dichiarato:

"Sono felice di annunciare un film su una delle più iconiche famiglie, anzi, la prima famiglia Marvel: i Fantastici Quattro. Stiamo lavorando a un film che sarà diretto dal regista dei nostri film su Spider-Man, Jon Watts."

Al momento Jon Watts è impegnato nelle riprese di Spider-Man 3, con Tom Holland e Zendaya, in uscita il 17 dicembre 2021.