I Am Patrick Swayze: il trailer del documentario dedicato all'attore

Il trailer del documentario I Am Patrick Swayze mostra gli interventi della sua famiglia e di star come Demi Moore Sam Elliot.

I Am Patrick Swayze è il documentario, di cui è stato condiviso il trailer, dedicato alla stotia dell'attore.

Il progetto rende omaggio alla star di Ghost e Dirty Dancing che è morta nel settembre 2009 all'età di 57 anni.

Il film verrà tramesso negli Stati Uniti da Paramount Network il 18 agosto e alla realizzazione di I Am Patrick Swayze hanno partecipato amici e colleghi come Sam Elliott, Demi Moore, Rob Lowe, C. Thomas Howell, Kelly Lynch e registi come Roland Joffe. La famiglia ha partecipato alla creazione del documentario, come dimostra l'apparizione nel trailer della moglie di Patrick, Lisa Niemi, e di suo fratello Don.

Joffe, che ha lavorato in La città della gioia con lui ha dichiarato: "Si tratta di puro coraggio da parte di qualcuno che sapeva di stare per morire non farne in alcun modo un dramma".

La vedova di Patrick ha poi svelato che il marito aveva un lato oscuro: "Era estroverso e divertente, e non appena era da solo andava in pezzi". Swayze, in un breve filmato di repertorio, dichiara poi: "Ho questi demoni dentro di me".